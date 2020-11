Tren riktig uten å møte veggen

Under utholdenhetstrening, som for eksempel en jevn jogge- eller sykkeltur, kan en hvileperiode midtveis motvirke det som kalles kardiovaskulær drift. Dette fenomenet fører til en økning i hjertefrekvensen selv om ikke intensiteten i treningen øker. «Vi ser ofte at dette skjer under utholdenhetstrening fordi sjansen er større for å bli dehydrert», sier dr. Todd Buckingham, treningsfysiolog i Grand Rapids i Michigan. Hvis du ikke får i deg nok vann, kan hjertet ditt pumpe mindre blod for hvert slag, fortsetter han. Hjertet må da pumpe oftere for å gi musklene tilstrekkelig blod- og oksygentilførsel og gjør at aktiviteten føles mye tøffere enn den faktisk er. Hvis du heller tar korte «pauser» under langdistanseløpene eller -sykkelturene (for eksempel i ett til to minutter hvert åttende eller niende minutt under trening som varer i mer enn én time), kan du senke pulsen og dermed også følelsen av anstrengelse, sier han. På den måten klarer du kanskje å løpe flere kilometer eller holde et raskere tempo.



Hvis du skal legge inn en slik pause løpingen din, kan det være lurt å slakke ned farten til rask gange. Forskningsresultater som ble publisert i «Journal of Science and Medicine in Sport», slo fast at førstegangs maratonløpere som la inn ett minutts pauser i løpet sitt, opplevde mindre muskelsmerter og tretthet etterpå — og avsluttet med samme tid som dem som løp i ett strekk uten pause.