Intervalltrening med høy intensitet har allerede slike innebygde pauser fordi den veksler mellom aktivitet og hvile. Pulsen roer seg i hvileperiodene, og den vekslende pulsraten kan gjøre den kardiorespiratoriske formen din bedre, sier Buckingham.



Selvfølgelig er hver HIIT-økt unik. For eksempel kan HIIT-trening på bane bestå av tre omganger med 400-meters sprinter med ett minutts hvile mellom intervallene, og en vanlig Tabata kroppsvekttreningsøkt kan vare åtte runder med 20 sekunders aktivitet og 10 sekunder hvile. Uansett hvordan du trener, bør hvileperioden vare så lenge at du klarer å få tilbake pusten og holde en samtale, sier Rothstein. Men ikke glem at den må være såpass kort at ikke musklene blir avkjølt slik at du klarer å komme tilbake med full kraft i neste øvelse. Prøv å stå med hendene på knærne for å få mest ut av hvileperioden din. Forskning fra Western Washington University viser at denne stillingen kan gjøre at det blir lettere å puste og at du klarer å gjenoppta øvelsene raskt mellom intervallene.



Uansett hvordan du bruker disse hvilepausene, må du huske på at målet er å føle at du lader batteriene og kan gi ditt ytterste under selve øvelsene. Hvis du føler at du blir for avslappet under hvileperioden til at du klarer å gjenoppta øvelsene med riktig intensitet, bør du tilpasse varigheten av pausene. Jo mer fokusert du er på hvert aspekt av treningen – selv i hvileperioden – jo bedre utbytte får du både fysisk og mentalt.