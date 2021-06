Slik håndterer du kroniske smerter og lever bedre, ifølge psykoterapeuten Nicole Sachs

Den gnagende smerten nederst i ryggen kan bety at du må ta det med ro – men ikke nødvendigvis på treningsstudioet. Psykoterapeuten Nichole Sachs lærte selv at fysisk stress kan komme fra uavklarte følelsesmessige konflikter – og ved å få orden på det sistnevnte får du ikke bare et liv med mindre smerter, men du blir også gladere. Etter at en lege fortalte henne at hun trengte en stor operasjon for en alvorlig ryggmargstilstand og at hun uansett aldri ville kunne klare å bevege seg slik hun ønsket igjen, begynte Sachs å gjennomføre hode-kropp-eksperimenter på seg selv for å finne en annen vei fremover, og – uten å avsløre for mye – hun klarte det. I denne episoden snakker atleten med Nikes senior director of performance, Ryan Flaherty, om sine opplevelser med smerte, hvordan hun helbredet seg selv, og hvordan hun nå hjelper andre med å gjøre det samme. Hennes erfaringer med å skru ned tempoet, føre dagbok og håndtere undertrykte følelser (inkludert det å noen ganger synes det er krevende å være mor) kan hjelpe oss alle med å forstå og lindre våre egne kroniske lidelser.