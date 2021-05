01. Spis godt så ofte som mulig.



Når vi opplever regelmessige episoder med matsug, er det ofte kroppen vår som sier at den ikke har det den trenger akkurat nå. Når det skjer, må du ta en alvorsprat med deg selv for å finne ut mer om den følelsen. Du kan oppleve store ernæringshull som lurer kroppen til å tro at den trenger det eller det for å overleve, sier Haysbert. Fokuser på et balansert kosthold med karbohydrater, sunt fett og proteiner, der de fleste av måltidene skal bestå av rene råvarer eller minst mulig prosessert mat. Du kan også vurdere å kontakte en kostholdsekspert om du fremdeles sliter med konstante fristelser.



02. Få mer søvn.



Søvn er en svært god metabolsk regulator, sier Scott-Dixon. Ifølge forskningen kan søvnmangel øke aktiviteten i det grådige hedonistiske systemet, noe som kan øke lysten til å spise og noen ganger overspise. Ha som mål å få rikelig med søvn (minst sju timer per natt, ifølge ekspertene) for å holde forbrenningen i gang og redusere sannsynligheten for å kjenne på matsug.



03. Ikke spis rundt matsuget.



Om du noen gang har stått imot fristelsen etter potetgull ved å først spise grønnsaker og så salte kringler, og så har du omsider gitt etter for potetgullet, da vet du at du kunne ha spart deg for en del stress og kalorier om du bare hadde tatt potetgullet med én gang. Dette skjer ofte fordi du spiser rundt belønningen hjernen er ute etter, ifølge Haysbert. Hopp over spiralen du ikke klarer å slutte å tenke på, men ikke gjør det om du ikke håndterer neste steg …





04. Vær sann mot deg selv.



Hele det ønske- kontra likesystemet? For å navigere deg gjennom det må du være dønn ærlig om maten du begjærer, faktisk er verdt det. For å gjøre det må du roe ned og virkelig smake på det du spiser – og vurdere i sanntid for å se om det samsvarer med de høye forventingene du hadde, sier Scott-Dixon. Du kan prøve å rangere det: Er det 4 av 5 stjerner, eller nærmere 2 eller 3? Om det er det siste, kan du kanskje legge fra deg det som er igjen, og gå videre (og huske det øyeblikket i fremtiden). Om det er det første, så må du for all del nyte hver eneste bit. Husk at det helt menneskelig å spise nydelig mat, sier Haysbert.





05. Utvid dietten din.



Når det er sagt, så føler du deg kanskje ikke så menneskelig når du begrenser deg selv ved å ha mange regler om hva du ikke skal spise, og stresse over alt du spiser – og det kan bidra til en økning i episoder med matsug, sier Haysbert. Matsug kommer sjeldnere når vi har et variert kosthold, fordi kroppene våre får en mer tilfredsstillende mengde næring fra en rekke matkilder, sier hun. Det er også naturlig å ønske ting vi har sagt til oss selv at vi «ikke kan» ha, legger hun til. Skift fokus til alt du kan ha (for eksempel en skål med korn og masse grønnsaker og proteiner i stedet for én rett med proteiner og to sideretter), og utvid alternativene dine ved å prøve ny og sunn mat, foreslår Haysbert.



Og i tilfelle du trenger å høre det: Et «variert kosthold» betyr ikke å spise sjokoladen, iskremen, pommes fritesen, pizzaen og kaken på én gang. På den annen side, så hadde kanskje magesmertene gjort at du aldri hadde fått lyst på denne maten igjen …