Enkelt forklart er en kostholdsrelatert trang et plutselig eller gnagende behov for å spise noe, og vanligvis mye av det. Og det involverer typisk mat som en personlig trener eller lege kan heve øyenbrynene over. Matsug forekommer ofte når du er sulten og har lavt blodsukker og lite energi – noe som er oppskriften på impulsspising, ifølge Katherine Haysbert, som er sertifisert ernæringskonsulent og kokk som bruker naturlige ingredienser. Men matsug kan også oppstå når du er stappmett. (Har du noen gang spist en stor sjokoladekake etter at du har spist en kombinasjon av suppe, salat og smørbrød? Vi tenkte oss det.)



Det å gi etter for matsuget kan gi deg følelsen av at du har mistet kontrollen, fordi på en måte har du nettopp det. Kroppene våre har et hedonistisk, eller nytelsessøkende, system. Det fungerer sammen med appetitten din for å hjelpe deg med å ta avgjørelser om hva du spiser, basert på «belønningen» en bestemt mattype gir, forklarer dr. Krista Scott-Dixon, undervisningsdirektør ved Precision Nutrition.



Selv om matsug kan stamme fra et psykologisk behov for næring – som når du hopper over frokosten og noen timer senere praktisk talt sikler over synet av et smørbrød – er de fleste tilfeller av matsug psykologisk knyttet til det Scott-Dixon liker å kalle den «følelsesmessige bedøvelsen», eller komforten, som man får av enkelte typer mat. Med andre ord er den kaken naturligvis helt fantastisk god, men den kan også minne deg om da du bakte kaker som barn, noe som gjør deg nostalgisk.