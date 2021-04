01. Tenk bredere enn «bra» og «dårlig».



I stedet for å sette en merkelapp på næringsrik mat som bra og søtsaker eller salte snacks som dårlig, bør du vurdere alle fordelene maten byr på. For eksempel smaker en brownie veldig godt, mens blåbær smaker veldig godt og har vitaminer, mineraler og antioksidanter. Nå tenker du på en positiv måte (kall det «bra» og «bedre», hvis det hjelper), noe som gjør at du kan nyte en utskeielse nå og da i stedet for å kritisere deg selv, sier Gardner. Det styrer deg også naturlig mot det sunnere alternativet fordi du har alle fordelene i bakhodet.





02. Ikke sammenlign deg med andre.



Når partneren din begynner å spise mer grønt og du bekymrer deg for at du ikke spiser nok grønnsaker, eller når venninnen din publiserer et bilde av noe som ser veldig godt ut på sosiale medier og du tenker: «Hvorfor kan jeg ikke være som henne og spise det jeg har lyst på?», så husk at du er på en unik reise mot velvære, sier Gardner. Hvis ikke så risikerer du en selvforaktende spiral selv om du faktisk gjør fremskritt med spisevanene dine. Og du vil nok gå glipp av noe av gleden du føler når du spiser akkurat det du har lyst på, om det så er en proteinshake eller en skål med iskrem, sier hun.





03. Finn i hvert fall én god ting.



Når du ser på måltidet ditt, ikke si ting som: «Dette har så mange kalorier», eller: «Jeg burde ikke spise dette». Prøv heller å se på det fra en positiv side, sier Newsome Georges. La oss si at du har det travelt om morgenen og spiser frokostblanding i stedet for havregrøt. I stedet for å tenke: «Det finnes ikke noe latere enn å ty til en ferdiglagd frokostblanding», bør du lære deg til å fokusere på bærene og bananen du kastet på toppen og si: «Jeg prøver å være balansert i matvalgene mine.» Hvis du ikke legger til frukt, fokuser på takknemligheten over å ha mat og hvordan mat forbinder deg med menneskene som gjorde måltidet mulig, foreslår Newsome Georges. Mentaliteten gjør at du havner i en positiv indre dialog, samt at det oppmuntrer deg til å ta flere og flere sunne valg, sier hun.





04. Skap litt avstand.



I en studie publisert i «Clinical Psychological Science», gjorde folk sunnere matvalg hvis de snakket med seg selv i tredjeperson. Teorien bak det? Den psykologiske distansen hjelper deg til å fokusere på hvordan en type mat passer sammen (eller ikke) med det langsiktige målet ditt, og gjør det enklere å si nei til en muffins som ikke er en del av kostholdsplanen. Så når du har problemer med å kontrollere den interne dialogen rundt mat, prøv å si navnet ditt (inne i deg) sammen med målet ditt, slik som dette: «___ spiser måltider som gir ernæring og energi.»



Du kan skape enda mer avstand ved å være omtenksomt nysgjerrig i samtalene med deg selv, sier Gardner. Når du tenker: «Jeg spiste bare søppel i dag», vær kritisk til det. Hvis du tenker over det, kommer du nok på at du faktisk spiste de grønnsakene du trengte og ikke overdrev med brødet ved middagsbordet. Og hvis du spiste verre enn det du hadde tenkt, bare bruk den kunnskapen som motivasjon til å spise bedre i morgen, sier hun.





Den kuleste delen med å snakke til deg selv er at du har fullstendig kontroll over det. Begynn med å endre samtalen litt etter litt, slik at du kan bryte løs fra det negative manuset du lærte som barn ... og forhåpentligvis en dag forandre det helt for den kommende generasjonen.