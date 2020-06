Hva du bør spise for å se og føle deg på ditt beste.

Ikke bekymre deg. Hvis du elsker cookies og pommes frites, men vet at de er brannbil-røde for deg, er det ingen som forventer at du slutter å spise dem helt. «Vi anbefaler bare å unngå absolutt alt rødt for de som lever av hvordan de ser ut eller presterer,» sier St. Pierre. «Resten av oss trenger ikke å slutte med all rød mat for å være sunne, sterke og i god form.»



St. Pierre og Scott-Dixon har brukt den rød-gul-grønne metoden med hundrevis av Precision Nutrition-klienter, og ser den gjør flere positive ting: For det første er det mentalt styrkende. Du bestemmer hvilken mat som skal gå i hvilken kategori, uten at noen formaner deg om at du ikke kan spise visse ting, eller at du må spise noe annet for å være sunn. «Dette gir mulighet for selvutforskning og oppdagelse – hva er dine personlige ernæringsbehov, og hva fungerer best for deg?» sier St. Pierre. Selv om vi kanskje vet det underbevisst, tar vi oss sjelden tid til å definere den maten som får oss til å føle oss best. «Dette systemet destillerer ernæringsvettet ut av de abstrakte magiske formlers herredømme om supermat, og forankrer det i det virkelige liv – i livet ditt», sier Scott-Dixon.

Det mange ikke er klar over, er at flertallet av ernæringsanbefalingene er basert på forskning som igjen baserer seg på beregnet gjennomsnitt, det vil si gjennomsnittlig respons for gjennomsnittlig individ. Så selv om vi vet at fullkorn kan være bra for kroppene våre, er det ikke noe for de som har cøliaki, og får en forferdelig reaksjon når de spiser surdeig. Hvis du er en av de som sliter med en bestemt matgruppe, det kan være korn, korsholdige grønnsaker eller nøtter og frø, og du ser at disse matvarene finnes på diettens liste over obligatoriske matvarer, kan det få deg til å gi opp hele planen, sier St. Pierre.