Søvn er ikke vanligvis noe folk tenker på når de snakker om trening. Men etter at dr. Jeffrey Durmer merket mangelen på støtte til søvn da han var eliteutøver, og igjen da døtrene hans var svømmere på nasjonalt nivå, bestemte han seg for å ta forskningen i egne hender. Nå er dr. Durmer nevrolog, forsker på systemnevrovitenskap og søvnmedisinsk lege, og utgjør den støtten for dagens toppatleter. Gjennom hans arbeid med NFL og USAs vektløftingslag under Tokyo-lekene i 2021, har han vist hvordan enkle taktikker som "sleep banking" (å sove på forhånd) kan ha en stor effekt på prestasjoner. Men først og fremst har han vist at søvn er restitusjon, og ingen treningsrutiner er komplett uten nok av det. I denne episoden snakker han i detalj med verten Jaclyn Byrer om hvorfor søvn er avgjørende for vår fysiske og psykologiske helse, og han forteller oss hvordan vi kan vite om vi virkelig får så mye søvn som vi trenger. I tillegg hjelper han oss med å bli mer opplagte fremover.