01. Se på opplevelsen med nye briller.



I stedet for å tenke på matlaging som en arbeidsoppgave, kan du se på aktiviteten som en form for egenpleie. «Å kunne lage min egen mat er en luksus», sier Nike Master Trainer Kirsty Godso, som har laget middag nesten hver kveld siden pandemien startet. Godso benytter tiden til å øve på en ny ferdighet samtidig som hun slapper av – telefonen og PC-en blir lagt bort og musikken skrus på i stedet. «Å fokusere på det jeg lager hjelper meg med å slappe av etter en lang dag», sier hun.





02. Finn en utfordring.



Noen ganger kan utfordringer hjelpe på entusiasmen. Hvorfor? Det å lære en ny oppskrift kan gjøre matlaging spennende igjen, slik at kjøkkenaktiviteter ikke lenger forbindes med kjedsomhet, forklarer Butryn. Godso foreslår at du prøver å gjenskape retten du savner aller mest fra favorittrestauranten.





03. Prøv temakvelder.



Selv med en Pinterest-tavle full av nye oppskrifter som venter på å bli laget, pleier de fleste av oss å ty til de samme rettene og teknikkene igjen og igjen. Å innføre en temakveld kan hjelpe deg med å bryte ut av denne vanen, sier Moore. Du kan starte en fast greie (som for eksempel fredagstaco, lørdagspizza eller noe helt annet), hvor du gjør en ny vri på en rett hver uke. En annen idé er å ha sporadiske temakvelder der du velger en oppskrift på en rett (og kanskje til og med en drink) som du aldri har laget før fra et bestemt land eller en region, og setter på en spilleliste derfra. Bare ta den helt ut uansett hva du gjør.





04. Skaff deg en ny kokebok.



Det er ikke noe i veien med å lete etter oppskrifter på nettet. Men kokebøker kan tilby en mer skreddersydd opplevelse og muligheten til å utforske uten å forsvinne ned i et kaninhull på nettet, sier Moore. I tillegg gir de ofte nyttige instrukser og veiledninger for nybegynnere på kjøkkenet – og den hjelpen kan kanskje gi deg selvtillit til å prøve noe som er helt utenfor komfortsonen din. Kjøp en kokebok med matretter som du vil lære å lage, men ikke har prøvd enda. Bytt med en venn dersom du allerede har bokhyllen full av kokebøker, eller lån en bok fra biblioteket.





05. Øv på å se frem til det.

«Dersom du kombinerer matlaging med en annen givende stimuli eller fornøyelig aktivitet, vil det gjøre deg mer entusiastisk for matlaging i fremtiden ettersom hjernen din vil begynne å forbinde matlaging med noe positivt», sier Butryn. Du kan selvfølgelig ikke wokke grønnsaker mens du gjør chaturanga, men du kan gå for passive aktiviteter som å høre på podkast, synge med til musikken, ringe bestekompisen din – hva som helst som får deg til å smile og ikke vil føre til at du brenner deg eller kutter av en finger.





06. Lag en plan.



Det vanskeligste med matlaging kan være å bestemme deg for hva du skal lage. I stedet for å romstere gjennom kjøleskapet klokken fem hver kveld (det har de fleste gjort), anbefaler Butryn at du gjør det enklere for deg selv ved å bestemme hva du skal tilberede på forhånd. For enkelte betyr dette å planlegge hele ukesmenyen samtidig. Andre foretrekker å planlegge et par måltider om gangen, eller å bare bruke litt tid til å tenke på middagen tidligere på dagen.



«Bare det å ta den avgjørelsen på forhånd kan virkelig forbedre utsiktene til å lykkes», sier Butryn. Det er vanskeligere å ta logiske og målrettede valg når du er trøtt og sulten, så bestem deg for hva du skal spise før du er tappet for krefter etter de mange daglige beslutningene (ekspertene kaller det «beslutningstretthet»).





07. Del opp arbeidsoppgavene.



Butryn foreslår at du vasker ingrediensene om morgenen, bruker ti minutter på å kutte opp grønnsakene midt på dagen, eller at du slenger noen ingredienser i saktekokeren etter frokost. Det gjør kokkeleringen på kvelden, når du føler deg sliten og stresset, både enklere og raskere. Dette kan bidra til at du setter mer pris på prosessen. (PS Ettersom grønnsakskutting kan være et skikkelig tidssluk, kan det lønne seg å kutte opp litt ekstra og oppbevare dem i kjøleskapet til neste gang, sier Moore.)





08. Kokkelér én gang, spis to ganger (eller flere!).



Å tillate deg selv noen frikvelder i uka kan hjelpe deg med å lade batteriene. Å lage ekstra porsjoner, enten ved å doble suppeoppskriften eller slenge noen ekstra søtpoteter i ovnen når du steker dem, gir deg et avbrekk samtidig som at du kan nyte hjemmelagde måltider hele uken, sier Moore. Frysbare retter som pastasauser og chili er perfekte å doble – putt dem fryseren så har du en hjemmelaget frossenmiddag lett tilgjengelig.





09. Ta snarveier.



Når hun begynner å bli matlagingslei, minner Moore seg selv på at hun ikke må gjøre alt fra begynnelsen av. Kjøp oppkuttede eller frosne grønnsaker, eller kanskje sauser og dressinger av høy kvalitet – hva enn det er som kan hjelpe deg med å spare litt tid på kjøkkenet. Det er ikke juks, det gjør bare ting enklere. Og noen ganger er det alt som skal til for å gjøre matlagingen mer fornøyelig.





Akkurat som med treningen, vil entusiasmen og energien for matlaging svinge. Disse tipsene kan hjelpe deg med å holde motivasjonen oppe og de gode vanene gående.