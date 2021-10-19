Som maratonløper er du antageligvis kjent med konseptet om påfyll av karbohydrater. Karbohydrater lagres som glykogen, og er kroppens lettest tilgjengelige energikilde, noe som er årsaken til at mange løpere spiser mer karbohydrater enn vanlig før en konkurranse for å fylle glykogenlagrene sine. Men mange gjør det feil: Vi beklager å måtte si det, men påfyll av karbohydrater handler ikke om å stappe i seg brødskiver, spagetti og frokostblanding i ukene før løpet.

Du bør i stedet ha en mer strukturert tilnærming. Omtrent tre eller fire dager før løpet endrer du måltidene til å bestå av 70 til 75 prosent karbohydrater, slik at du fortsatt har plass til proteiner og sunt fett, sier ernæringsfysiolog Ryan Maciel, leder for ytelsesernæring i Precision Nutrition. Hvis du spiser masse karbohydrater kvelden før maratonen, føler du deg sannsynligvis slapp neste dag, og det kommer heller ikke til å øke glykogenlagrene dine. Kroppen din kan ikke gjøre det på én natt», sier han.

Øv på å fylle på karbohydrater i dagene før noen av de lengste løpeturene dine, slik at du vet hva som kommer til å fungere for deg, sier Monique Ryan, sportsernæringsfysiolog som veileder atleter og lag innen profesjonell utholdenhetstrening. Da unngår du overraskelser før du står på startstreken.