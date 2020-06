Ikke få panikk hvis du ikke får en god natts søvn. En søvnløs natt kommer ikke til å ødelegge for deg. «Søvnen du får i dagene og ukene frem til konkurransen, er viktigst», sier Mah. Derfor anbefaler hun å prioritere søvn i uken før løpet. «Minst syv timer per natt, men ta sikte på åtte til ti timer, spesielt hvis du mangler søvn fra tidligere netter», sier hun.



07. Vit hva du skal spise til frokost på løpsdagen



Hvis du kan våkne tidlig nok til at du spiser frokost minst to timer før løpet, spiser du et normalt, balansert måltid, sier Maciel, med mer enn halvparten av kaloriene fra karbohydrater, en fjerdedel fra protein og resten fra fett.



Hvis du ikke vil stå opp så tidlig, kan du spise en miniversjon av dette måltidet en time før løpet starter. «Vi anbefaler vanligvis noe flytende på dette tidspunktet», sier Maciel. Sørg for at du inkluderer en god kilde til komplekse karbohydrater, som fullkorn. Kroppen bruker lenger tid på å bryte ned komplekse karbohydrater enn enkle karbohydrater, noe som betyr at næringen bør nå blodstrømmen din under løpet, akkurat når du trenger det lille ekstra. (For en enkel shake kan du kombinere havre, peanøttsmør, bær og soya- eller kumelk.)



Unngå mat med for mye fett eller fiber, sier Maciel. Det tar lengre tid å fordøye, noe som kan overbelaste magen og forårsake tarmproblemer mens du løper.



Uansett hva du spiser, bør du føle deg trygg på at måltidet vil fungere for deg fordi du har testet det mange ganger før langkjøringene dine. «Du bør ikke prøve noe nytt før en konkurranse», advarer Maciel. «Du bør gjøre det du har øvd på de siste månedene med trening.»



08. Smart påfyll av energi under løpet (og etter)



Det er viktig å fylle på med energi. Hvis du ikke gjør det, tømmes glykogenlagrene dine etter omtrent to timers løping, noe som i et maratonløp kan bety halvveis i løpet. «Du kommer til å møte veggen», sier Ryan, og du kommer ikke til å klare å holde farten oppe.



For å unngå det sier Ryan at du bør få i deg 30 til 60 gram karbohydrater i timen. «Du bør også få i deg 250 til 500 mg natrium i timen», legger Maciel til. Dette kan være både i form av gele, tyggeprodukter, sportsdrikker og/eller salte snacks med mye karbohydrater. Igjen, bruk langkjøringene til å eksperimentere med forskjellige drivstoffalternativer. Det som fungerer for én løper, fungerer ikke nødvendigvis for deg.



Når du har krysset målstreken – gratulerer, forresten! – bør du spise et fullstendig, balansert måltid i løpet av en time eller to, sier Maciel. Dette hjelper kroppen din med å starte restitusjonsprosessen og bevare ren muskelmasse. (Men det vil nok være ubehagelig å gå i trapper i noen dager fremover.)



09. Pass på pusten din



Når du løper, konsentrerer deg om å puste dypt med magen ut på innpust og inn på utpust, sier dr.psychol. Belisa Vranich, klinisk psykolog og forfatteren av Breathing for Warriors. Dette hjelper deg med å få mer plass til oksygen i lungene. «Den tetteste, mest oksygenrike delen av lungene er nederst ved ribbeina», forklarer Vranich.