Nike Ja 4: det nyeste stoppet på Jas skoreise

Med hver nye utgivelse i Ja Morant-fottøysserien streber vi etter å få skoen til å føles mer som Ja, hvis historie om mot og utholdenhet inspirerer neste generasjon basketspillere. Fra de beskjedne røttene i Sør-Carolina til rekruttering av et mid-major-universitet, har den lille basketballspilleren taklet utfordringen i alle steg på veien.

«Jas tilstedeværelse veier tyngre enn størrelsen hans, og vi vil at dagens ungdom skal ha det samme tankesettet. Motet og intensiteten han tar med seg hver gang han går på banen, blir et bindeledd for idrettsutøvere som spiller med den samme gløden», sier Monique Currie, produktansvarlig i Nike.

Det er viktig å merke seg at Ja 4 er like mye inspirert av Ja som forgjengerne var. Det er ikke rart at den edgy, aggressive teksturen på overdelen er et kreativt uttrykk for Jas eksplosive spillestil. Han er rett og slett over hele skoen.

«Det er mer enn en sko», sier Currie. «Det er en bevegelse og et øyeblikk – en mulighet for idrettsutøvere til å føle selvtilliten, motet og tilstedeværelsen Ja har i seg i det øyeblikket han går ut på banen.»