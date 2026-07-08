Nike Ja 4: det nyeste stoppet på Jas skoreise
Produktnyheter
Nike Ja 4 kommer i august 2026 med oppdatert demping, grep og designfunksjoner. Det som har endret seg fra Ja 3 er størrelsesinformasjon og hvor du kan kjøpe den.
Kort fortalt
- Ja 4 er tilgjengelig fra den 13. august 2026 på Nike.com og hos utvalgte forhandlere.
- Ja 4 har flere forbedringer i forhold til Ja 3, inkludert en ny TPU JA-Frame for stabilitet, en endring i skummet under foten, en mer responsiv innersåle og bruk av haptikk for å øke holdbarheten, pluss mange designoppdateringer.
- Nike lanserer fem forskjellige fargekombinasjoner av Ja 4.
- Ja 4 lanseres sammen med «12 Time», en ny silhuett som gjenspeiler fordelene som basketballspillere har blitt vant til å forvente fra Jas signatursko, til en lavere pris.
Ja Morant er tilbake med en ny sneakersutgave, og legger til enda en byggestein i den unike fottøyreisen sin som får forsvarsspillere til å skjelve i skoene. Nike Ja 4 er en basketballsko laget for guard-spillestilen, designet rundt superstjernens eksplosive laterale spill. Det er flere bemerkelsesverdige oppdateringer fra Ja 3, for eksempel endringen under foten fra hybrid ZoomX-skum til Cushlon 3.0, som gir mer stabilitet, og det nye Ja Frame-inneslutningssystemet som får basketballspillere til å føle seg trygge.
Ja 4 lanseres den 15. august 2026, med fem forskjellige fargekombinasjoner, til 125 USD, med tilleggsgebyr for spesielle utførelser. Her er alt du trenger å vite.
Ikke gå glipp av Ja 4
Med hver nye utgivelse i Ja Morant-fottøysserien streber vi etter å få skoen til å føles mer som Ja, hvis historie om mot og utholdenhet inspirerer neste generasjon basketspillere. Fra de beskjedne røttene i Sør-Carolina til rekruttering av et mid-major-universitet, har den lille basketballspilleren taklet utfordringen i alle steg på veien.
«Jas tilstedeværelse veier tyngre enn størrelsen hans, og vi vil at dagens ungdom skal ha det samme tankesettet. Motet og intensiteten han tar med seg hver gang han går på banen, blir et bindeledd for idrettsutøvere som spiller med den samme gløden», sier Monique Currie, produktansvarlig i Nike.
Det er viktig å merke seg at Ja 4 er like mye inspirert av Ja som forgjengerne var. Det er ikke rart at den edgy, aggressive teksturen på overdelen er et kreativt uttrykk for Jas eksplosive spillestil. Han er rett og slett over hele skoen.
«Det er mer enn en sko», sier Currie. «Det er en bevegelse og et øyeblikk – en mulighet for idrettsutøvere til å føle selvtilliten, motet og tilstedeværelsen Ja har i seg i det øyeblikket han går ut på banen.»
Hva har endret seg fra Ja 3 til Ja 4?
Til tross for den kjente tilnærmingen, er det noen klare forskjeller mellom Ja 4 og Ja 3. En av de mest bemerkelsesverdige oppdateringene er konfigurasjonen under foten. Mens Ja 3 brukte hybrid ZoomX foam, har 4 byttet til Cushlon 3.0 som, i kombinasjon med en forhøyet Super Critical Foam-innleggssåle, gir en responsiv, eksplosiv og stabil følelse. TPU JA-Frame omslutter foten og bidrar til å holde skoen på plas når du setter av, ved raske vendinger og angrep mot kurven.
Bruken av haptikk skaper et mer teksturert utseende, gir flere dimensjoner og øker slitestyrken. Grepsmønsteret på yttersålen gir godt grep og er inspirert av Ja-logoen – en mer subtil representasjon enn den fremtredende «JA»-skriften på den forrige utgaven av skoen.
Ja 4 en unik balanse når det gjelder design. Designteamet valgte en mer stilren og moderne tilnærming som er ytelsesorientert og enklere, i denne nyeste utgaven. Samtidig opprettholdt de en edgy holdning ved hjelp av skarpe vinkler. En integrert del av dette er utførelsen av «JA»-logoen i form av en tann, inspirert av hans berømte Bulldog-bevegelse.
«Alle husker Ja sine svevende øyeblikk, men han har også bulldog-bevegelsen. Folk har en tendens til å glemme hvor eksplosiv han er på bakken», sier Leon Gu, produktdesignekspert hos Nike. «Så vi ville sette den farten i fokus igjen.»
Det nyeste tilskuddet til Jas signaturskolinje er fullpakket med skjulte budskap og unike designelementer, og er designet med tanke på både erfarne og nye basketballspillere. 12 Time en ny silhuett som viderefører de viktigste egenskapene som spillerne har blitt vant til å forvente fra Jas signatursko. Den lanseres kort tid etter til en lavere pris.
Informasjon om lansering av Ja 4
Ja 4 lanseres den 13. august 2026 og blir tilgjengelig på nike.com og hos utvalgte forhandlere. 12 Time lanseres i begynnelsen av september 2026.
Skoen leveres i fem fargekombinasjoner til en pris på 125 USD per par, med tilleggsgebyr for spesielle utførelser.
Vanlige spørsmål
Hva er nytt med Nike Ja 4 sammenlignet med Ja 3?
En av de største oppdateringene er skummet under foten, for å gi atletene mer stabilitet. Ja 4 bruker Cushlon 3.0, en endring fra hybrid ZoomX som ble brukt på Ja 3, som gjør det mulig for spillere å eksplodere uten nøling og restituere kjapt. Det er også gjort viktige oppdateringer av innersålen, en ny TPU JA-Frame og andre unike designelementer.
Er Nike Ja 4 bra for guards?
Ja 4 er laget mer for guard-spillestilen, men den kan brukes i alle posisjoner og er designet mer for en spillestil enn for en bestemt posisjon.
Hvor slitesterke er Ja Morants sko?
Ja 4 ble laget med fokus på langvarig støtte med materialer valgt for styrke og slitestyrke.
Har Ja 4 normal skostørrelse?
Prøv en halv størrelse større for å gi ekstra plass i forfoten.