En ny standard innen støtte, komfort og teknisk ytelse: Vi presenterer Nike Structure 26
Produktnyheter
Den nyeste skoen i Structure-serien skilter med et avansert støttesystem som gir løpere selvsikkerhet mens de teller kilometer.
Det du bør vite:
- Støttesystem for mellomfoten: Nikes mest avanserte stabilitetssystem til nå gir løpere økt støtte.
- ReactX-demping: Merket gikk over til en myk mellomsåle i ReactX-skum i Structure 26.
- Lang og tro tjeneste: Structure 26 er videreutviklingen av en sko som først ble laget for tretti år siden for løpere som søker stabilitet og jevne overganger fra hæl til tå.
Hvis du er en løper som trenger en sko som er designet for å redusere vridning i anklene, er Nike Structure 26 det rette valget for deg. Enten du skal gjennomføre raske daglige treningsøkter eller forberede deg til lengre distanser, får du nå den stabiliteten og dempingen du trenger for å kunne fokusere på det du elsker – å løpe.
Takket være skoens avanserte stabilitetsfunksjoner og ReactX-skum i mellomsålen kan løpere føle en ny trygghet om at de kan yte sitt beste.
«Vi bryr oss om løperne som trenger støtte», sier Nike Runnings produktlinjesjef Ashley Campbell. «Structure handler om å bygge tillit med mennesker og være konsekvente. Vi vil bringe energi og spenning til et segment som historisk sett har vært kjedelig og stivt.»
«Structure handler om å bygge tillit med mennesker og være konsekvente. Vi vil bringe energi og spenning til et segment som historisk sett har vært kjedelig og stivt.»
Ashley Campbell
Alltid nyskapende
Da Nike vurderte hvordan de kunne forbedre Structure 25, fant designteamet en mulighet til å erstatte det gamle skummaterialet og i stedet satse på en av sine beste dempingsplattformer: ReactX. I tillegg til mykheten som skummaterialet gir, har skoen også en jevnere overgang fra hæl til tå enn 25.
«Det jeg liker best med Structure 26 er at den er så komfortabel uten å være for myk», sier Nike-atlet og gullmedaljevinner Cole Hocker. «Den har en perfekt blanding av komfort og støtte som gjør at jeg holder ut gjennom hele treningen.»
Men innovasjonen stopper ikke med skummet. I hjertet av Structure 26 ligger Nikes støttesystem for mellomfoten, som bidrar til økt stabilitet i løperens avgjørende momenter. Dette kan være spesielt nyttig hvis du har en tendens til å overpronere når du løper, da det bidrar til å skape en stabil plattform for jevne overganger uten overkompensasjon.
Structure 26 har en ny nettingoverdel og en redesignet yttersåle som gir optimal komfort og ytelse for løpere. Overdelens forbedrede polstring gjør at den passer til forskjellige fotformer samtidig som den gir viktig støtte. Skoen har også eksepsjonelt grep og slitestyrke i områder som utsettes for store belastninger.
Alt ligger i testingen
Uten en omfattende testprosess kunne ingen av innovasjonene til Structure 26 ha blitt til virkelighet. Takket være tett samarbeid med Nike Sport Research Lab klarte de å validere det nye designet.
Til syvende og sist skapte teamet en stabil, komfortabel løpesko for eliteutøvere og andre løpere, og ga dem et ekstra lag med selvtillit på løpeturen.
Nike Structure-serien er en av tre forskjellige kategorier utvalget av løpesko. Den representerer en videreutvikling av støttende demping for en stabil løpeopplevelse, mens Nike Vomero gir maksimal demping for optimal komfort og Nike Pegasus gir responsiv demping som gir energi hele dagen. Dette utvalget av løpesko gir idrettsutøvere den dempingen de foretrekker, uansett hvor langt de løper eller hvilket underlag de løper på.
Er du fortsatt usikker på hvilke løpesko som passer best for deg? Sjekk ut Nike Running Shoe Finder.
Vanlige spørsmål
Hva gjør at Structure 26 skiller seg ut fra forgjengerne?
Structure 26 har en av Nikes beste dempingsplattformer, ReactX, som er første gang dette skummaterialet brukes i en Nike Structure-sko. Nike har også fjernet luftputen i forfoten for å gi en jevnere løpeopplevelse. Materialene i overdelen er også mykere og mer luftig for ekstra komfort.
Hva slags løpeaktiviteter er skoen best egnet for?
Structure 26 er designet for alle typer løpere – fra nybegynnere til konkurranseutøvere – spesielt de som er på utkikk etter stabilitet og jevne overganger, som søker ekstra støtte. Som daglig treningssko er den optimalisert for lange distanser, og den henvender seg til løpere som nekter å la seg begrense av tradisjonell støtte.