En ny standard innen støtte, komfort og teknisk ytelse: Vi presenterer Nike Structure 26

Hvis du er en løper som trenger en sko som er designet for å redusere vridning i anklene, er Nike Structure 26 det rette valget for deg. Enten du skal gjennomføre raske daglige treningsøkter eller forberede deg til lengre distanser, får du nå den stabiliteten og dempingen du trenger for å kunne fokusere på det du elsker – å løpe.

Takket være skoens avanserte stabilitetsfunksjoner og ReactX-skum i mellomsålen kan løpere føle en ny trygghet om at de kan yte sitt beste.

«Vi bryr oss om løperne som trenger støtte», sier Nike Runnings produktlinjesjef Ashley Campbell. «Structure handler om å bygge tillit med mennesker og være konsekvente. Vi vil bringe energi og spenning til et segment som historisk sett har vært kjedelig og stivt.»