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Basket Sko

Ja 4 «Nightmare»
Ja 4 «Nightmare» Basketsko
Kommer snart
Ja 4 «Nightmare»
Basketsko
1 499 kr
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketsko
Kommer snart
Giannis Freak 8 LX
Basketsko
1 449 kr
A'Two «White Label LX»
A'Two «White Label LX» A'ja Wilson basketsko
Nyankommet
A'Two «White Label LX»
A'ja Wilson basketsko
1 849 kr
Sabrina 4 «Light Work»
Sabrina 4 «Light Work» Basketsko
Kommer snart
Sabrina 4 «Light Work»
Basketsko
1 499 kr
«LETT OG SLITESTERK. MED SABRINA 4 FÅR DU DET BESTE FRA TO VERDENER.»
«LETT OG SLITESTERK. MED SABRINA 4 FÅR DU DET BESTE FRA TO VERDENER.»
– Sabrina Ionescu
Giannis Freak 8 «Buckitos»
Giannis Freak 8 «Buckitos» Basketsko
Giannis Freak 8 «Buckitos»
Basketsko
1 299 kr
KD19
KD19 Basketsko
KD19
Basketsko
1 849 kr
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketsko
Tilgjengelig i SNKRS
Kobe III Protro
Basketsko
2 199 kr
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketsko til herre
Kobe III Low Protro
Basketsko til herre
2 199 kr
Book 2 «Tigers»
Book 2 «Tigers» Basketsko
Nyankommet
Book 2 «Tigers»
Basketsko
1 849 kr
A'Two «Pinkies Up»
A'Two «Pinkies Up» A'ja Wilson basketsko
A'Two «Pinkies Up»
A'ja Wilson basketsko
1 599 kr
Ja 3 «Animal Pack»
Ja 3 «Animal Pack» Basketsko
Ja 3 «Animal Pack»
Basketsko
1 549 kr
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketsko
+1
LeBron Witness 9
Basketsko
1 249 kr
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketsko
1 149 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko
Giannis Immortality 5
Basketsko
1 049 kr
Sabrina 4 By You
Sabrina 4 By You Tilpassede basketsko
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+5
Nyankommet
Sabrina 4 By You
Tilpassede basketsko
1 849 kr
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketsko
Nyankommet
LeBron XXIII
Basketsko
2 299 kr
A'Two By You
A'Two By You A'ja Wilson tilpassede basketsko
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+3
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A'Two By You
A'ja Wilson tilpassede basketsko
1 949 kr
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketsko til store barn
Giannis Immortality 5
Basketsko til store barn
849 kr
Nike S.T. Charge
Nike S.T. Charge Basketsko
Nike S.T. Charge
Basketsko
1 499 kr
Kobe III Low
Kobe III Low Basketsko til store barn
Kobe III Low
Basketsko til store barn
1 399 kr
Nike Precision 8 Low
Nike Precision 8 Low Basketsko til herre
Nike Precision 8 Low
Basketsko til herre
849 kr
Nike Court Vision lav i semsket skinn
Nike Court Vision lav i semsket skinn Sko til herre
Nike Court Vision lav i semsket skinn
Sko til herre
949 kr
Nike Court Vision Low Suede Premium
Nike Court Vision Low Suede Premium Sko til herre
Nike Court Vision Low Suede Premium
Sko til herre
999 kr
Nike S.T. Dynamite
Nike S.T. Dynamite Basketsko til store barn
Nike S.T. Dynamite
Basketsko til store barn
629 kr