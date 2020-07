Lyst til å øke det oppmerksomme nærværet ditt så fort som mulig? Se denne korte introen til meditasjon, som er basert på øvelser fra Ochsners undersøkelse.

Finn deg et rolig sted uten distraksjoner. Bruk et par minutter på å fokusere på pusten din. Forestill deg deretter at du sitter på bussen. Passasjerne går av og på, og bussen kjører videre. Noen av passasjerene er høylytte og ufordragelige. Se på dem som tanker som ikke er stille eller ubehagelige følelser. Godta at de er der og aksepter at de vil være der i en kort periode uten å reagere på dem. Når de går av bussen, blir du med videre.



En annen tilnærmelse: Se for deg at du er ute og at en storm er på vei. Bakken, trærne, bygningene og du er der fremdeles selv om det regner, snør eller det er fint vær. Istedenfor å løpe unna, kan du akseptere at stormen er her. La den så gå.



Bruk dette nye konseptet når tiden er inne: Hvis du kjenner på en voldsom følelse, kan du se for deg din indre bussjåfør eller stormobservatør. Prøv å være oppmerksom på hva du føler og sett følelsen til side, eller bare la det gå over, istedenfor å bedømme om den er bra eller dårlig.



Det fine med denne øvelsen er at du kan se forbedringer etter bare én kort seanse. Jo mer man bruker konseptet, jo lettere og mer naturlig blir det, mener Ochsner. «Hvis du kan sette av noen få minutter hver dag der du fokuserer på pusten din, sitter tålmodig med følelsene dine og observerer hva som foregår i tankene og kroppen din, kan du ta de første stegene mot å forbedre evnen din til å akseptere og endre ting i livet ditt.»