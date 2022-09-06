Denne studien er verdt å se nærmere på: Forskerne fikk deltakerne – som aldri hadde meditert før – til å ta et 30-minutters kurs i oppmerksomt nærvær. Deltakerne lærte om konseptet (hvordan man kan være bevisst på en situasjon og akseptere den uten å dømme) og hvordan det fungerer. Et eksempel som ble gitt, var blant annet å akseptere at du kan være skuffet over deg selv etter at du har deltatt i et løp uten å slå den personlige rekorden din. Du kan være bevisst på følelsene dine uten å føle deg skyldig og svak eller bli sint. Det ble også brukt metaforer knyttet til det å være bussjåfør eller oppleve en storm, for å knytte denne fremgangsmåten til virkelige situasjoner (mer om dette senere).

Umiddelbart etter kurset ble deltakerne bedt om å reagere naturlig på nøytrale og negative bilder og varme og ubehagelig varme temperaturer. De ble deretter bedt om å gjenta øvelsen med fokus på oppmerksomt nærvær. Følelsene ble faktisk mindre negative, og den fysiske smerten ble redusert sammenliknet med den opprinnelige reaksjonen.

Ifølge medforfatter dr. Kevin N. Ochsner, professor og styreformann ved fakultetet for psykologi ved Columbia University, kan dette skyldes at oppmerksomt nærvær endrer måten du tolker ting på og viktigheten av det. Dette kalles også bedømmelse, og det er det som driver alle følelsene dine.

«Oppmerksomt nærvær kan endre bedømmelsen din ved å gi deg en følelse av å stå utenfor situasjonen, som om du observerte den fra utsiden, og ikke som om du sto midt oppi den», sier han. Du kan for eksempel ha satt deg som mål å ta ti push-ups, og så må du gi opp etter å ha tatt ni. Du kan enten bli frustrert over å ikke ha nådd målet ditt på ti push-ups, eller du kan erkjenne at du kom nærmere enn noen gang tidligere. Dette kan motivere deg til å prøve hardere neste gang.

«Folk har en tendens til å la følelsene balle på seg. Du blir redd og føler angst, noe som gjør deg sint. Videre blir du sint fordi du føler angst og redsel. Du kommer inn i en slags negativ spiral. Hvis du derimot er bevisst og aksepterer den første reaksjonen på riktig måte, kommer følelsene til å flyte gjennom kroppen og ikke bli forsterket. De negative følelsene går raskere over og blir mindre intense», sier Ochsner. Med andre ord vil du gi lettere slipp på ting. Det er noe å tenke på neste gang når noe ikke går som forventet.