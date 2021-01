Dette prøver følelsene dine å fortelle deg

Psykologen Angela Duckworth, PhD, bestselgende forfatter av «Grit», ser på «tegnet» som sentral i utviklingen vår. Stress og angst stammer fra vår innebygde «kjemp eller flykt»-respons, utviklet over millioner av år, sier Duckworth. «Hvis forfedrene dine ikke reagerte med stress på trusler, hadde de ikke overlevd», sier hun. «Se på koronaviruskrisen. Hvis du ikke var stresset, hadde du kanskje ikke begynt å vaske hendene dine i 20 sekunder. Hvis du hadde tenkt at 'det går sikkert bra', hadde du ikke tatt forholdsregler. Dette er tilpasset respons. Og det at stress er en negativ følelse er en del av grunnen til at det fungerer.» Faktisk er det slik at hvis du ikke er stresset under skikkelig utfordrende opplevelser, er du ikke menneskelig, sier Duckworth.



Andre følelser stammer også kanskje fra evolusjon. «Når du er tørst, betyr det at du er dehydrert. Kroppen din forteller deg at du trenger vann for å overleve», sier Stephanie Cacioppo, PhD, nevroforsker og Nike Performance Council-medlem som spesialiserer seg på ensomhet. «I likhet med tørst er ensomhet et tegn på at du mangler noe. Når du er ensom, betyr det at du må ha kontakt med andre.»



Selv om man ikke kan unnslippe vanskelige følelser, er det ikke umulig å påvirke dem. Slik begynner du.