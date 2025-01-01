Zomerkleding en zomeroutfits(222)

Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
30% korting
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)
Nike Everyday Plus Cushioned
Crew trainingssokken (6 paar)
14% korting
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Challenger
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
14% korting
Nike Pro
Nike Pro Damesshorts van 7,5 cm
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Damesshorts van 7,5 cm
30% korting
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Fitness T-shirt voor heren
Nike Dri-FIT
Fitness T-shirt voor heren
15% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT ADV hardlooptop met korte mouwen voor heren
14% korting
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
30% korting
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
24% korting
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
30% korting
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Bestseller
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
20% korting
Nike Stride
Nike Stride Repel UV hardloopjack voor heren
Bestseller
Nike Stride
Repel UV hardloopjack voor heren
50% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT 2-in-1 damesshorts met hoge taille (8 cm)
14% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (18 cm)
15% korting
Nike Challenger
Nike Challenger Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Challenger
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
14% korting
Nike Miler
Nike Miler UV-hardlooptop met korte mouwen en Dri-FIT voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Miler
UV-hardlooptop met korte mouwen en Dri-FIT voor heren
14% korting
Nike Hyverse
Nike Hyverse Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Hyverse
Dri-FIT UV multifunctionele herentop met korte mouwen
14% korting
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Dri-FIT damestop met korte mouwen
Gerecyclede materialen
Nike One Relaxed
Dri-FIT damestop met korte mouwen
14% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesshorts met halfhoge taille en binnenbroekje (8 cm)
15% korting
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1 hardloopshorts met halfhoge taille voor dames
20% korting
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
15% korting
Nike Swoosh High Support
Nike Swoosh High Support Non-padded verstelbare sport-bh
Gerecyclede materialen
Nike Swoosh High Support
Non-padded verstelbare sport-bh
30% korting
Nike One
Nike One Dri-FIT damesbroek met hoge, omvouwbare taille
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesbroek met hoge, omvouwbare taille
30% korting
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Trainingsenkelsokken (3 paar)
Nike Everyday Plus Cushioned
Trainingsenkelsokken (3 paar)
€ 17,99
Nike Pro
Nike Pro Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
Bestseller
Nike Pro
Korte tanktop met Dri-FIT voor dames
14% korting
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Dri-FIT hardlooptop met korte mouwen voor dames
14% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm)
30% korting
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential T-shirt voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Essential
T-shirt voor dames
14% korting
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardloopshorts met binnenbroek voor heren (13 cm)
15% korting
Nike Multiplier
Nike Multiplier Crew Sokken (2 paar)
Nike Multiplier
Crew Sokken (2 paar)
15% korting
Jordan
Jordan Knit trainingsbroek voor dames
Jordan
Knit trainingsbroek voor dames
50% korting
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight Hardloopsokken tot over de kuit met compressiepasvorm
Nike Spark Lightweight
Hardloopsokken tot over de kuit met compressiepasvorm
14% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
30% korting
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
30% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
14% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Legging voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Legging voor dames
50% korting
Nike Form
Nike Form Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Form
Dri-FIT multifunctionele herenshorts zonder binnenbroek (18 cm)
15% korting
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
30% korting
Nike One
Nike One Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
15% korting
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbalshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbalshorts voor heren
€ 24,99
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Aansluitende knit damesbroek met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Windrunner
Aansluitende knit damesbroek met halfhoge taille
50% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesbroek met halfhoge taille
Nike Sportswear
Damesbroek met halfhoge taille
50% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Max90 T-shirt
Nike Sportswear
Max90 T-shirt
14% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
14% korting
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT Slim-Fit top met korte mouwen voor dames (zwangerschapskleding)
14% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Geweven herenbroek met Dri-FIT
Bestseller
Jordan Sport
Geweven herenbroek met Dri-FIT
20% korting
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
14% korting
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight Enkelsokken voor hardlopen
Nike Spark Lightweight
Enkelsokken voor hardlopen
50% korting
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dameslegging (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Dameslegging (Plus Size)
30% korting

Kleding voor de zomer: train wanneer je wil

Kleding voor de zomer: train wanneer je wil


Ook op warmere dagen kun jij lekker sporten, want Nike zomerkleding houdt je koel. We gebruiken lichte, ademende stoffen zodat de lucht rond je lichaam blijft circuleren. Onze gestroomlijnde zomerkleding geeft je alle bewegingsvrijheid. Bijvoorbeeld onze hemdjes en shorts. Of kies voor een T-shirt met lange mouwen en een lange broek om je huid beter te beschermen tegen de zon.


Houd het hoofd koel


Bij Nike snappen we dat je je in het zweet werkt om je doelen te bereiken. Daarom maken we onze kleding voor de zomer met onze beroemde Dri-FIT technologie. Dit is een technische stof die vocht afvoert van je huid, naar de buitenkant van de kleding. Daar verdampt het sneller, zodat jij langer fris en gefocust blijft. Voor extra comfort kies je zomerkleding met mesh inzetstukken. Die zitten op de plekken die het warmst worden, voor extra ventilatie waar jij dit het hardst nodig hebt.


Bescherming tegen de zon


Of je nu hardloopt, wandelt of tennist, als je buiten sport, moet je jezelf beschermen tegen de zon. Onze zomerkleding met uv-bescherming blokkeert uv A- én uv B-straling. Kies zonwerende kleding met handige details zoals duimgaten om je mouwen op hun plek te houden. Of ga voor stoffen met extra stretch voor maximale bewegingsvrijheid.


De basis van prestaties


Een stevige basis leg je met een paar schoenen van professionele kwaliteit uit onze collectie zomeroutfits. We hebben ze met diverse soorten buitenzolen voor verschillende sporten. Voor trainen op een harde ondergrond kies je voor een lichte profielzool en een rubberen buitenzool. Die geeft je grip en kan tegen een stootje. Ga je de natuur in? Kies dan voor hiking- of trailschoenen met profielzolen met strategische groeven die je stabiel houden. Het dempende schuim in de schoenen vangt schokken voor je op. Zo voel je je minder snel vermoeid en verklein je de kans op blessures. Voor een verend, krachtig gevoel kies je zomerschoenen met onze innovatieve Nike Air units. Die nemen de energie van jouw beweging op en helpen je vooruit bij je volgende stap.


Hardwerkende zomerkleding voor kinderen


Bij Nike vinden we dat jonge sporters dezelfde kwaliteit verdienen als de toppers die hen inspireren. Daarom maken we onze zomerkleding voor kinderen met stretchy materialen waarin ze alle bewegingsvrijheid hebben. We hebben ook vochtafvoerende stoffen zodat ze comfortabel kunnen sporten en hun warmte goed kwijt kunnen. En als het kouder wordt, trekken ze gewoon een licht extra laagje aan.


Nike Move to Zero


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een Nike zomeroutfit met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.