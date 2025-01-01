Kleding voor de zomer: train wanneer je wil
Ook op warmere dagen kun jij lekker sporten, want Nike zomerkleding houdt je koel. We gebruiken lichte, ademende stoffen zodat de lucht rond je lichaam blijft circuleren. Onze gestroomlijnde zomerkleding geeft je alle bewegingsvrijheid. Bijvoorbeeld onze hemdjes en shorts. Of kies voor een T-shirt met lange mouwen en een lange broek om je huid beter te beschermen tegen de zon.
Houd het hoofd koel
Bij Nike snappen we dat je je in het zweet werkt om je doelen te bereiken. Daarom maken we onze kleding voor de zomer met onze beroemde Dri-FIT technologie. Dit is een technische stof die vocht afvoert van je huid, naar de buitenkant van de kleding. Daar verdampt het sneller, zodat jij langer fris en gefocust blijft. Voor extra comfort kies je zomerkleding met mesh inzetstukken. Die zitten op de plekken die het warmst worden, voor extra ventilatie waar jij dit het hardst nodig hebt.
Bescherming tegen de zon
Of je nu hardloopt, wandelt of tennist, als je buiten sport, moet je jezelf beschermen tegen de zon. Onze zomerkleding met uv-bescherming blokkeert uv A- én uv B-straling. Kies zonwerende kleding met handige details zoals duimgaten om je mouwen op hun plek te houden. Of ga voor stoffen met extra stretch voor maximale bewegingsvrijheid.
De basis van prestaties
Een stevige basis leg je met een paar schoenen van professionele kwaliteit uit onze collectie zomeroutfits. We hebben ze met diverse soorten buitenzolen voor verschillende sporten. Voor trainen op een harde ondergrond kies je voor een lichte profielzool en een rubberen buitenzool. Die geeft je grip en kan tegen een stootje. Ga je de natuur in? Kies dan voor hiking- of trailschoenen met profielzolen met strategische groeven die je stabiel houden. Het dempende schuim in de schoenen vangt schokken voor je op. Zo voel je je minder snel vermoeid en verklein je de kans op blessures. Voor een verend, krachtig gevoel kies je zomerschoenen met onze innovatieve Nike Air units. Die nemen de energie van jouw beweging op en helpen je vooruit bij je volgende stap.
Hardwerkende zomerkleding voor kinderen
Bij Nike vinden we dat jonge sporters dezelfde kwaliteit verdienen als de toppers die hen inspireren. Daarom maken we onze zomerkleding voor kinderen met stretchy materialen waarin ze alle bewegingsvrijheid hebben. We hebben ook vochtafvoerende stoffen zodat ze comfortabel kunnen sporten en hun warmte goed kwijt kunnen. En als het kouder wordt, trekken ze gewoon een licht extra laagje aan.
Nike Move to Zero
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Wil je meehelpen? Kies dan voor een Nike zomeroutfit met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.