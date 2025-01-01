Sweatshirts en zomertruien: gemaakt voor zonnige dagen
Als de zon tevoorschijn komt, heb je kleding nodig waarin je koel blijft. Onze collectie zomertruien zit vol met lichte en ademende ontwerpen om in te sporten. Verwacht zachte materialen, losse pasvormen en laagjes die je makkelijk kunt uittrekken als je begint te zweten. Kies uit tijdloze monochrome tinten of ga voor een zomertrui in een zonnige kleur waar je vrolijk van wordt.
Bescherm jezelf tegen de zon
Train je buiten of breng je lange dagen in de zon door? We hebben zomerse sweaters voor je, gemaakt van lichte jersey met uv-A- en uv-B-bescherming. Onze tops met lange mouwen voor oudere kinderen zorgen dat hun armen en bovenlijf volledig bedekt zijn. De gladde gebreide stoffen voelen zacht aan en hebben precies de juiste hoeveelheid stretch voor ultiem comfort.
Ontdek onze veelzijdige stoffen
Als het warmer wordt, is het tijd om je zware wintertruien te vervangen door een van onze lichte zomerhoodies van zachte sweatstof. Deze stof zit tussen fleece en tricot in en is ideaal voor warmere dagen. Kleine lusjes aan de binnenkant zorgen voor een extra zacht gevoel op de huid en meer ademend vermogen. Modellen met een volledige ritssluiting kunnen open of dicht worden gedragen. Voor de zomer hebben we sweatshirts met iets verlaagde schouders die lekker ruim vallen. Het maakt ze perfect voor gelaagde outfits, omdat je ze makkelijk aantrekt – en ook zo weer uit als dat nodig is.
Hoodies met een high-tech finish
Als het deze zomer warm wordt, kies dan voor een Nike zomerhoodie met vochtafvoerende eigenschappen. Neem bijvoorbeeld onze Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid zodat het sneller droogt, waardoor jij droog en comfortabel blijft. Bekijk ook ons premium fleece, dat glad is aan de buitenkant en zacht aan de binnenkant. Het is ook ademend en levert subtiele warmte op koudere dagen.
Hoogwaardige truien met slimme details
We hebben onze sweatshirts en truien voor de zomer voorzien van slimme details, zoals geribde boorden en zomen, die je alle bewegingsvrijheid geven. Onze modellen zijn gemaakt van rekbare materialen, zodat je zomerse hoodie ook goed zit als je in beweging bent. Wil je extra bedekking? Kijk dan naar zomersweaters met handige duimgaten in de mouwen. We hebben ook ontwerpen met zakken aan de voorkant voor je waardevolle spullen. Al onze kleding kan trouwens gewoon in de wasmachine en is dus makkelijk schoon te houden.
Blik op de toekomst
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor zomertruien met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt met ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.