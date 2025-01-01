Korte broeken: blijf lekker koel deze zomer
Als de temperatuur stijgt, kan de juiste korte broek in de zomer echt het verschil maken. Onze hoogwaardige designs zijn de perfecte combinatie van comfort en zweetafvoerende eigenschappen, zodat jij je kunt concentreren op het behalen van je doelen. Bekijk onze designs die zijn gemaakt om vrij in te bewegen, of je nu gaat voor een rondje hardlopen, je grenzen verlegt in de sportschool of gewoon lekker wil relaxen.
Zweetafvoerend en ondersteunend
In onze korte broeken met Nike Dri-FIT technologie haal je deze zomer altijd het beste uit jezelf. Deze innovatieve stof voert zweet snel af van je huid, zodat jij droog en comfortabel blijft, ook als je er helemaal voor gaat. Hoeveel herhalingen je ook doet, je korte broek zit altijd goed door de elastische tailleband die met je meebeweegt. Door de licht ondersteunende korte binnenbroek profiteer je van een extra laagje. Let ook op zijsplitten en mesh inzetstukken, die je koel houden en zorgen voor meer bewegingsvrijheid.
Materialen die werken in de hitte
Tijdens intensieve trainingen heb je kleding nodig die je koel houdt. Korte broeken van seersucker zijn luchtig en plakken niet aan je huid. Perfect dus voor warme dagen. Korte broeken met nauwelijks zichtbare zakken gevoerd met mesh zorgen voor een gestroomlijnde en elegante look. Is bewegingsvrijheid jouw toppriotiteit? Dan word je gegarandeerd blij van onze lichte stoffen met onbeperkte stretch. En ook deze zomer hebben we weer korte broeken van uv-bestendige materialen in ons assortiment, die de bedekte huid helpen beschermen tegen de zon.
Ga voor de perfecte pasvorm
Ben je op zoek naar het perfecte model? Ook voor jou heeft Nike de ideale korte broek voor de zomer. Kies voor een nauwsluitend design met een halfhoge taille die je sneller en zorgelozer laat bewegen. Liever iets met meer bedekking? Ga dan voor een model met een hoge taille en een brede elastische tailleband die strak aansluit en je core comfortabel ondersteunt. We hebben slimfit modellen voor een gestroomlijnde look, maar ook lossere opties waarmee je alle kanten uit kunt. We hebben zelfs korte broeken die jou en je groeiende buik tijdens je zwangerschap ondersteunen.
Details die het verschil maken
Bij Nike weten we dat kleine details een groot verschil kunnen maken. Houd je belangrijkste spullen binnen handbereik in de handige zijzakken van je korte zomerbroek. Kies voor een model met achterzakken met ritssluiting waarin je je telefoon en pasjes veilig kunt opbergen. Met trekkoorden aan de binnen- en buitenkant pas je de taille aan totdat je korte broek precies goed zit. Onze flexibele taillebanden liggen plat op de huid en dat draagt weer bij aan een gestroomlijnde look.
Sluit je aan bij onze missie
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je deze zomer voor korte broeken van Nike met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden. Dit is slechts een van de vele manieren waarop we deze belangrijke uitdaging aangaan.