  1. Kleding
    2. /
  2. Broeken en tights

Zomerbroeken en zomerleggings(36)

Nike Pro
Nike Pro Damesshorts van 7,5 cm
Bestseller
Nike Pro
Damesshorts van 7,5 cm
€ 29,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Lange legging met hoge taille voor dames
€ 59,99
Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
Bestseller
Nike (M) One
7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
€ 84,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT fleecebroek voor heren
Bestseller
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT fleecebroek voor heren
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
Bestseller
Nike Pro
Korte legging met vlakken van mesh en halfhoge taille voor dames
€ 39,99
Nike One
Nike One 7/8-legging met hoge taille voor dames
Bestseller
Nike One
7/8-legging met hoge taille voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Dri-FIT damesbroek met hoge, omvouwbare taille
Gerecyclede materialen
Nike One
Dri-FIT damesbroek met hoge, omvouwbare taille
€ 59,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (13 cm)
Bestseller
Nike Pro 365
Damesshorts (13 cm)
€ 29,99
Nike Swift
Nike Swift Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Strakke hardloopshorts met binnenbroekje, hoge taille en zakken voor dames (10 cm)
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Lange legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Lange legging met halfhoge taille en mesh vlakken voor dames
€ 49,99
Nike One
Nike One Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm)
€ 39,99
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (21 cm)
€ 29,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Shorts met binnenbroek voor heren
€ 34,99
Jordan Sport
Jordan Sport Geweven herenbroek met Dri-FIT
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Geweven herenbroek met Dri-FIT
€ 59,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
€ 34,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Dameslegging (Plus Size)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Dameslegging (Plus Size)
€ 44,99
Nike One
Nike One Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
Nike One
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
€ 29,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damesshorts (21 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro 365
Damesshorts (21 cm)
€ 34,99
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV performance joggingbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV performance joggingbroek voor heren
€ 74,99
Nike ACG 'Activitorium'
Nike ACG 'Activitorium' UV damesbroek met hoge taille
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Activitorium'
UV damesbroek met hoge taille
€ 114,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT herenshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT herenshorts
€ 34,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
Gerecyclede materialen
Nike (M) One
Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
€ 34,99
Nike ACG
Nike ACG UV-wandelbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike ACG
UV-wandelbroek voor heren
€ 114,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damesshorts (13 cm)
Jordan Sport
Damesshorts (13 cm)
€ 39,99
Nike Pro
Nike Pro Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Legging halfhoge taille en met mesh vlakken voor dames
€ 44,99
Jordan Sport Leak Protection: Period
Jordan Sport Leak Protection: Period Damesshorts
Gerecyclede materialen
Jordan Sport Leak Protection: Period
Damesshorts
€ 49,99
Jordan
Jordan Knit trainingsbroek voor dames
Jordan
Knit trainingsbroek voor dames
50% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Legging voor dames
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Legging voor dames
30% korting
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Aansluitende knit damesbroek met halfhoge taille
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Windrunner
Aansluitende knit damesbroek met halfhoge taille
40% korting
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesbroek met halfhoge taille
Nike Sportswear
Damesbroek met halfhoge taille
50% korting
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Bestseller
Nike Sportswear Classic
Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
30% korting
Nike One
Nike One Crop-legging met hoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike One
Crop-legging met hoge taille voor dames
30% korting
Jordan Sport
Jordan Sport Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
40% korting
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Geweven broek met uv-bescherming, print en halfhoge taille voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear Windrunner
Geweven broek met uv-bescherming, print en halfhoge taille voor dames
40% korting
Nike Pro
Nike Pro Meisjesshorts (8 cm)
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Meisjesshorts (8 cm)
28% korting

Leggings voor de zomer: zelfverzekerd de hitte in

Als het warm wordt, blijf je koel in onze zomerbroeken. In onze collectie ontdek je hoogwaardige ontwerpen van zachte gebreide stoffen en innovatieve wandelbroeken met uv-bescherming. Tijdens je trainingen kun je vertrouwen op onze compressieleggings. Verwacht middelzware, soepele squatproof materialen die je figuur ondersteunen. Dan kom je ook tijdens je trainingen goed voor de dag.


Comfort tijdens je training


Onze zomerbroeken zijn gemaakt van een zachte stof die meebeweegt tijdens je sportsessies. Neem bijvoorbeeld onze zomerleggings. Die hebben we zo ontworpen dat ze lekker strak zitten. Ook bevatten ze minder naden voor een gladdere afwerking en minder kans op irritatie. Ondertussen houden brede elastische taillebanden ze op hun plaats zonder te strak aan te voelen. Een zware lift of een goede squat begint bij het vertrouwen op de ondersteuning en shaping rond je core. Mocht je de voorkeur geven aan een lossere pasvorm, kijk dan naar onze bootcut broeken en leggings met uitlopende pijpen. Ideaal voor HIIT of een yogales. Materialen die niet doorschijnen zorgen voor de juiste bedekking tijdens al je activiteiten.


Zweten zonder zorgen


Warm weer vraagt om hoogwaardige kleding van ademende materialen en zweetafvoerende stoffen. Sommige van onze zomerleggings hebben mesh inzetstukken rond de kuiten. Deze laten lucht door, zodat je koel blijft tijdens intensieve work-outs. Je vindt bij Nike ook zomerbroeken met Nike Dri-FIT technologie. Deze innovatieve stof voert zweet af van je huid, zodat het snel kan verdampen en jij droog en comfortabel blijft.


Joggingbroeken met net dat beetje extra


Welk seizoen het ook is, hardlopen in de vroege ochtend en je warming-ups vragen om extra laagjes die je kunt uittrekken als dat nodig is. Onze selectie broeken voor de zomer omvat tijdloze joggingbroeken van fleece en veelzijdige sweatstof. Dit lichte, katoenrijke materiaal is ideaal voor warmer weer omdat het van nature ademend en absorberend is. Bovendien is het glad aan de buitenkant, met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant die zacht aanvoelen op je huid.


Kwaliteitskleding voor epische avonturen


Onze zomerbroeken zijn ontworpen voor avonturiers en nieuwsgierige mensen die van actie houden. Daarom is elk design even veelzijdig en comfortabel. Denk aan lichte ontwerpen met uv-bescherming zodat je niet veel lagen hoeft te dragen en toch beschermd bent tegen de zon. Kijk ook naar modellen met een elastische tailleband en een trekkoord aan de binnenkant voor de perfecte pasvorm. Met trekkoorden in de zoom geef je jouw look een persoonlijke touch. Er zijn ook broeken met een waterafstotende finish die je droog houden op natte dagen.


Kleine details maken het verschil


Of je nu op zoek bent naar zomerse leggings, wandelbroeken of trainingsbroeken, al onze ontwerpen zitten boordevol slimme details. Veel modellen hebben diepe zakken met drukknopen en in onze leggings vind je strategisch geplaatste steekzakken die geen afbreuk doen aan je gestroomlijnde look. Je waardevolle spullen zijn tijdens je training veilig opgeborgen achter ritssluitingen.


Een race naar een betere planeet


We willen dat ook toekomstige generaties volop kunnen genieten van sport. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Om met ons mee te doen, kies je voor Nike zomerbroeken met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de kleding hebben gemaakt van ten minste 50% gerecycled materiaal. Denk aan duurzaam polyester gesponnen van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die zo niet op de vuilnisbelt belanden.