Zomerrokken: beweeg vol zelfvertrouwen
Blijf fris en comfortabel in onze zomerjurken. Ze zijn gemaakt van zachte, stretchy materialen die met je meebewegen. Door de ademende stoffen blijf jij gefocust op je volgende uitdaging. En in onze designs met ingewerkte ondersteuning voel jij je zelfverzekerd genoeg om je grenzen te verleggen. Bekijk ons assortiment pasvormen en lengtes en vind je perfecte match.
Weersta de warmte
Voel je lekker fris, ook wanneer de temperatuur stijgt. Daarom zijn onze zomerrokken gemaakt van luchtige stoffen die niet zwaar aanvoelen. Denk aan gebreide en geweven materialen met stretch die zacht aanvoelen op je huid. Een lange dag in de zon voor de boeg? Zoek dan naar zomerrokken die uv-A- en uv-B-bescherming bieden. Welke stijl je ook kiest, je mag betrouwbare, ademende kwaliteit verwachten waarin je je altijd comfortabel voelt.
Stijlen die presteren
Bij Nike weten we hoe belangrijk het is om je zelfverzekerd te voelen in je sportkleding. In onze collectie zomerjurken vind je dan ook modellen met ingewerkte shorts. Ze geven je de geruststelling van extra bedekking, zodat jij je op je prestatie kunt focussen. Door de mesh voering steken de zakken niet uit, zodat je steeds een strak en glad silhouet hebt. Trainen in alle weersomstandigheden? Nike zomerjurken van licht nylon met textuur bieden je een beschermingslaagje tegen de regen.
Personaliseer je look
Kies een pasvorm die lijkt alsof hij voor jou gemaakt is. Met verstelbare elastische trekkoorden in de taille pas je je Nike zomerjurk of zomerrok aan volgens je eigen voorkeuren. Trek ze strak aan voor een slimfit of laat ze juist los hangen voor een laid-back look. En met de drukknopen ga je weer voor een compleet andere stijl. Laat ze open voor een luchtig gevoel, of sluit ze voor extra bedekking.
Train in alle comfort
Bij Nike geloven we dat elke atleet zich op z'n best moet voelen. Daarom vind je in ons assortiment zomerjurken heel wat verschillende pasvormen en stijlen. Medium rise rokken die met je mee rekken en mini-jurken die je alle bewegingsvrijheid geven. Voor welke stijl je ook gaat, je vindt er altijd de iconische Nike Swoosh op – een teken van premium kwaliteit.
Kijk naar de toekomst
Om voor de planeet te zorgen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te beschermen. Doe je met ons mee? Kies dan voor zomerrokken met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden. We hebben ons doel nog niet bereikt, maar zijn wel op weg.