Wat is verlate spierpijn?

Volgens het American College of Sports Medicine is verlate spierpijn het gevolg van het reparatieproces van spieren.

Als je traint, ontstaan er microscopisch kleine scheurtjes in je spieren, een proces dat nodig is voor spiergroei. Wat er dan gebeurt, is dat je lichaam het herstelproces start, met onder andere weefselzwelling en ontsteking. Die ontsteking veroorzaakt de spierpijn die je voelt, vertelt Matt Tanneberg, chiropractor, en klacht- en conditiespecialist.

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Je kunt verlate spierpijn krijgen doordat je een nieuwe training, oefening of activiteit verricht, of als je harder traint dan op andere dagen. Werk je bijvoorbeeld met een zwaarder gewicht, doe je meer herhalingen van een oefening of ben je langer aan het trainen? In al die gevallen kan er verlate spierpijn optreden.

Bepaalde onderdelen van een training kunnen daarnaast meer spierschade veroorzaken dan andere. "Men vermoedt dat het excentrische, ook wel negatieve deel van een oefening, een grote bijdrage levert aan de pijn na de training", aldus Tom Biggart, fysiotherapeut, en kracht- en conditiespecialist. De reden kan zijn dat de spieren minder spiervezels aanspreken tijdens het excentrische deel van een oefening, waardoor de betrokken vezels zwaarder worden belast, volgens een artikel uit mei 2019 in Frontiers in Physiology.

Wil je excentriciteit in actie zien, kijk dan naar iemand die een heuvel af loopt. Je kunt ook kijken naar het neerwaartse onderdeel van een biceps curl of een squat. Door deze acties te benadrukken of ze herhaaldelijk uit te voeren, kun je meer pijn krijgen dan door je te concentreren op de concentrische (verkortings-) of isometrische (statische) fase van een oefening.

Verlate spierpijn voel je vaak 12 tot 48 uur na je work-out, maar kan soms wel tot 72 uur duren.