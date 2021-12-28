Als je een yogastijl zoekt die meer lijkt op een danswork-out dan op de klassieke yoga met haar rustige en herstellende bewegingen, is vinyasa misschien iets voor jou. Bij vinyasa beweeg je snel van de ene naar de andere houding in een dynamische flow. Omdat je de houdingen en series op een sneller tempo uitvoert, gaat je hartslag omhoog.

"Het belangrijkste kenmerk van vinyasa is de organische flow van ademhaling en moment. Vinyasa betekent letterlijk 'bewegen op een speciale manier' en die speciale manier is met bewustzijn", zegt Jonah Kest, Nike trainer en instructeur van vinyasa yoga en ashtanga yoga.

In vinyasa yoga, of flow yoga, synchroniseer je je bewegingen met iedere in- en uitademing. Je ademt in bij de opwaartse bewegingen die het lichaam openen en ademt uit bij draaiende bewegingen en vooroverbuigingen, waardoor je dieper in de houding raakt, volgens de American Council on Exercise.

Vinyasa wordt ook wel gezien als een vorm van ashtanga yoga, waarbij aan iedere beweging een ademhaling is gekoppeld. Andere yogastijlen, zoals hatha yoga, zijn minder dynamisch en laten je een houding een paar seconden vasthouden voordat je naar de volgende pose gaat. Bij vinyasa voelt de flow als een dans, waarbij je ademhaling je partner is, vertelt Kest.

In een vinyasa-les kom je traditionele yogahoudingen tegen, zoals de neerwaartse hond, de plankhouding, de opwaartse hond, vooroverbuigingen, krijger I, II en III en series zoals de zonnegroet en twists en binds.

Je weet nu wat vinyasa yoga is. Lees verder om meer te weten te komen over de voordelen van deze yogastijl, zowel voor beginners als meer gevorderde beoefenaars.