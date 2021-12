Vijf manieren om yoga aan je dagelijkse routine toe te voegen

Het is gemakkelijk om de dag aan ons voorbij te laten gaan terwijl we ons druk maken over stressfactoren in het dagelijks leven, zoals een drukke werkdag of verantwoordelijkheden thuis. Merk op wanneer je je overweldigd begint te voelen en neem de tijd om je ogen te sluiten en je aandacht naar je ademhaling te laten gaan. Als je er een gewoonte van maakt om gedurende de dag pauzes te nemen om diep adem te halen, te ontspannen en jezelf te aarden, zul je een groot verschil in je stressniveaus opmerken.

De meest simpele ademhalingstechniek die je kunt doen is tellen. Een eenvoudige optie staat bekend als de 4-7-8 ademhalingstechniek. Dit is een ademhalingspatroon dat gebaseerd is op een oude techniek die pranayama heet en die je helpt controle over je ademhaling te krijgen.

Het is heel eenvoudig: adem eerst vier seconden door je neus in. Hou je adem zeven seconden vast en adem dan acht seconden langzaam door je mond uit.

Als je achter het stuur zit

Meditatie en mindfulness omvatten allerlei verschillende technieken — je hoeft niet altijd je ogen te sluiten om je te concentreren op het leegmaken van je geest. Mindfulness kan simpelweg betekenen dat je je meer bewust bent van het huidige moment door je ademhaling, je lichaam en je omgeving op te merken, wat eigenlijk de veiligste manier van autorijden is.

Het is voor veel mensen heel gewoon om mindfulness te beoefenen tijdens het wandelen, dus waarom niet tijdens het autorijden? Laat stress los en hervind je focus en bewustzijn achter het stuur door je op je lichaam en je ademhaling te focussen. Het is belangrijk je bewust te zijn van het huidige moment. Als je het kunt terwijl je je op de weg blijft focussen, kun je ook naar een podcast of iets anders luisteren terwijl je onderweg bent. Als je deze vorm van mindfulness en bewustwording vaak oefent, zal het een gewoonte beginnen te worden.

Houdingen om op je werkplek te proberen

Als je aan een bureau werkt — of je nu thuis bent of op kantoor — kun je gemakkelijk yoga integreren in je dagelijkse pauzes. Je hoeft alleen maar op te staan en te stretchen door voorover te buigen en je ruggengraat te bewegen en te verlengen. Deze oefeningen helpen niet alleen bij de doorbloeding, maar kunnen na verloop van tijd ook je flexibiliteit helpen verbeteren.

Vooroverbuiging

Neem vijf minuten de tijd om voorover te buigen en probeer je tenen aan te raken. Ga met je voeten op heupbreedte staan. Hef je armen boven je hoofd en buig langzaam voorover naar de vloer. Breng je vingertoppen zo dicht mogelijk bij je tenen. Als nodig mag je je knieën lichtjes buigen. Plaats je gewicht op de ballen van je voeten, zodat je heupen boven je enkels blijven. Adem uit als je naar voren buigt en adem in als je weer gaat staan.

Je kunt ook je bureau als steun gebruiken en voorover leunen terwijl je je armen en handen over je bureau uitstrekt. Buig langzaam voorover zodat je lichaam van opzij de vorm van een 'L' heeft.

Cat-cow

Ga naast je bureau zitten en probeer een paar cat-cow-houdingen op handen en voeten. Deze houding strekt je rug terwijl je je buik naar de grond laat zakken en je hoofd omhoog naar het plafond draait. Beweeg je hoofd daarna weer naar beneden, zodat je blik op je benen is gericht.

Stretch de ruimte tussen je schouderbladen door druk uit te oefenen op je handen en de vloer weg te duwen. Adem uit en voel hoe de muffe lucht uit je longen en het slome gevoel van een middagdip je lichaam verlaten.

Nog een ander voordeel? Je verbetert je houding, vooral als je het grootste deel van de dag zit.

Houdingen om tijdens het eten te proberen

Misschien heb je wel eens gehoord van intuïtief eten, wat een gezonde houding ten opzichte van voedsel bevordert door af te stemmen op wat je lichaam nodig heeft en waar het naar verlangt. Dit is vergelijkbaar met mindful eten, wat gewoon betekent dat je elke hap langzaam opeet in plaats van het voedsel naar binnen te schrokken. Zo geef je jezelf de tijd echt te proeven wat je eet.

Mindfulness betekent daarnaast ook dat je je bewust bent van de soorten voedsel die je dagelijks eet. Als je je wilt richten op voeding en gezonde eetgewoonten wilt creëren, gebruik dan deze tactiek om betere keuzes te maken die je lichaam van brandstof voorzien op een manier die goed voelt en je de hele dag in vorm houdt.