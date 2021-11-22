Must-have yogagear voor beginners

Als je net begint met yoga, weet je misschien niet precies wat je te wachten staat, maar je zult er zeker plezier aan beleven. Je doet mee aan een traditie die al 5000 jaar oud is en veel fysieke en mentale voordelen kan opleveren. Door de verschillende yogahoudingen word je sterker en flexibeler, slaap je beter, heb je minder last van stress en wordt je hart gezonder. En daardoor word je een betere atleet.



Als je naar de yogastudio gaat, heb je wat basismateriaal nodig. Bovendien heb je speciale kleding en eventueel enkele accessoires nodig om aan de slag te gaan met de verschillende oefeningen. Hier vind je een overzicht van het materiaal waarmee je het meeste uit je oefeningen haalt.