Wat zijn de gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging?

Regelmatige lichaamsbeweging biedt krachtige voordelen voor zowel je lichaam als je geest. Het versterkt het cardiovasculaire systeem, verbetert de stofwisseling, bevordert de mentale gezondheid en hersenfunctie, en ondersteunt betere slaap en een langere levensduur.

“Als lichaamsbeweging in pilvorm zou bestaan, zou het het meest voorgeschreven medicijn ter wereld zijn vanwege de vele gezondheidsvoordelen,” zegt Todd Buckingham, Ph.D., hoofd-sportfysioloog bij Mary Free Bed Sports Rehabilitation.

Zelfs korte beweging kan je emotionele welzijn verbeteren, en de voordelen van lichaamsbeweging stapelen zich snel op. Lees hieronder de belangrijkste gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging, hoeveel je er daadwerkelijk nodig hebt en hoe je veilig je eigen fitnessprogramma kunt starten.