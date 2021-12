Wat doet hardlopen met je lichaam?

Over het algemeen hebben hardlopers een sterker hart en een betere longcapaciteit dan wie niet hardloopt, aldus een onderzoek in Frontiers in Physiology uit november 2018. Hardlopers hebben een lagere hartslag in rust, kunnen beter zuurstof opnemen, en het hart pompt per hartslag meer bloed rond in het lichaam.

Dat is belangrijk, want je cardiovasculaire gezondheid is een indicator van levensverwachting en kans op ziektes. Sterker nog, een in april 2013 uitgevoerd onderzoek in Heart concludeerde dat elke 10 extra slagen die je hart in rust doet, leidt tot een verhoogd sterfterisico van 16 procent.

Een hart dat sneller klopt, moet ook harder werken. Tijdens het sporten verwacht je dat ook. Maar in rust is een hogere hartslag een teken dat je hart niet sterk genoeg is om met elke slag genoeg bloed rond te pompen.