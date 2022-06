Yoga voor atleten: hoe sportprestaties hierdoor kunnen verbeteren

De legendarische basketballer LeBron James heeft yoga aangeprezen als een manier om sportprestaties te verbeteren. Basketballers moeten behendig en flexibel zijn en over een goede coördinatie beschikken om blessures te voorkomen. Yoga kan al deze aspecten helpen verbeteren, zowel voor beginnende basketballers als voor de grootste sterren.

In een onderzoek, gepubliceerd in 2013 in Pedagogics Psychology Medical-biological Problems of Physical Training and Sports, werd de relatie tussen yoga en basketbal onderzocht. De onderzoekers vroegen een groep student-basketballers om naast hun gebruikelijke training aan yoga te gaan doen. Ze volgden negen maanden lang vier keer per week een yogales. Het resultaat was een significante verbetering op verschillende belangrijke punten, zoals de verticale sprong, vrije worp, driepunters, tactische uitvoering, snelheid, uithoudingsvermogen en balans.

En dat geldt niet alleen voor spelers in de NBA of andere professionele basketballers. Ook beginnende basketballers kunnen profiteren van een wekelijkse yogales. Een onderzoek uit 2019, gepubliceerd in de Journal of Sports, toonde aan dat de combinatie van yoga en basketbal leidde tot meer behendigheid, flexibiliteit, snelheid en kracht. Er was ook een verbetering zichtbaar op het gebied van schieten, passen en dribbelen en een afname van lichaamsvet vergeleken met een groep die alleen aan basketbal deed. De yogasessies van deze deelnemers duurden bovendien maar een half uurtje per keer.