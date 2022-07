Belangrijke symptomen van een zonnesteek die je niet mag negeren

Onderneem bij de eerste tekenen van hittestress meteen actie om te voorkomen dat je temperatuur verder stijgt en je een hitteberoerte krijgt.

"Over het algemeen wil je de bewegingsintensiteit terugschroeven en uit de hitte gaan", zegt Casa, die daaraan toevoegt dat het "het belangrijkste is om minder intensief te gaan bewegen", omdat je er daarmee direct voor zorgt dat je lichaamstemperatuur niet nog verder stijgt.

Ga vervolgens naar een koelere omgeving. Een ruimte of voertuig met airconditioning zou heel fijn zijn, zegt Casa, maar dat is niet voor iedereen een optie. Gelukkig zijn er een paar andere dingen die je kunt doen om je lichaamstemperatuur weer omlaag te brengen naar gezondere regionen.

"Als je in de volle zon bent of warme materialen gebruikt, stop daar dan mee en zoek de schaduw op", aldus Casa. En drink water. "Als je genoeg drinkt, stijgt je lichaamstemperatuur minder snel tijdens intensief sporten in de hitte", zegt Casa. "Je lichaamstemperatuur kan wel bijna een halve graad hoger uitvallen voor elke één procent lichaamsmassa die je verliest aan zweet." Daarom is het belangrijk dat je dat kwijtgeraakte vocht weer aanvult (en de elektrolyten), zodat je lichaam zijn temperatuur weer goed kan regelen.

Vergeet ook niet om iemand te vertellen dat je jezelf niet goed voelt. Als je toestand verslechtert, is het belangrijk dat iemand ervan weet en indien nodig hulp kan inschakelen.

"Als je iemand ziet die echt volkomen uitgeput lijkt — diegene kan niet opstaan, heeft moeite met drinken, komt verstrooid over, ziet eruit alsof die gaat flauwvallen, etc. — dan heb je te maken met een noodgeval en moet je het alarmnummer bellen", zegt DiLorenzo. "Wanneer er iemand op de spoedeisende hulp binnenkomt met een hitteaandoening, dienen we soms per infuus gekoelde vloeistoffen toe." Als we iemand met een hoge kerntemperatuur snel willen afkoelen, leggen we mogelijk ook ijs onder de oksels en richten we een ventilator op diegene", zegt hij.

Casa zegt dat je, nadat je hulp hebt ingeroepen, moet proberen om de persoon af te koelen tot de hulp er is. "Je kunt diegene in het water leggen, onder de douche zetten of bedekken met koude, natte handdoeken." Hij voegt eraan toe dat je 30 minuten hebt om de lichaamstemperatuur te laten dalen (tot onder de 40 graden Celsius), voordat er ernstige complicaties optreden. Wederom: doe deze dingen nadat je medische hulp hebt ingeroepen en aan het wachten bent tot die is gearriveerd.