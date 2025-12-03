De vier beste yogahoudingen om te ontspannen, volgens de experts
Sporten en activiteiten
Ontspan met yogahoudingen die je stressniveaus kunnen verlagen.
Wereldwijd hebben veel mensen last van de negatieve gevolgen van stress, in verschillende mate. Gelukkig zijn er manieren om die emotionele en fysieke spanning aan te pakken, bijvoorbeeld door aan yoga te gaan doen.
Hoewel het verminderen van stress vaak een scala aan strategieën vereist – van betere slaapgewoonten opbouwen tot emotionele uitdagingen aangaan – is één belangrijk aspect simpelweg leren om vaker te ontspannen, zegt Leela Magavi, M.D., psychiater en regionaal medisch directeur bij Community Psychiatry in Newport Beach, Californië.
"Ontspanning is in veel opzichten aangeleerd", zegt ze. "Je moet meer helende en herstellende activiteiten in je dag stoppen, die je lichaam en geest kunnen resetten."
Daar kan yoga bij helpen. Volgens een onderzoek in het International Journal of Preventive Medicine kun je yoga als een aanvullende behandeling zien. Uit het onderzoek bleek dat yoga angst, stress en depressie kan verminderen. Een andere studie, gepubliceerd in het tijdschrift Stress & Health, ontdekte dat wanneer mensen regelmatig yoga beoefenen, ze minder heftig reageren in stressvolle situaties, beter kunnen ontspannen, meer zelfcompassie ervaren en aangeven een groter gevoel van betekenis en doelgerichtheid te hebben.
Zelfs als je niet specifiek je mind-bodyconnectie wilt versterken, is yoga gewoon één van de manieren om in een meer ontspannen staat te komen, zegt Benedicte Gadron, R.Y.T., yogadocent bij Hilton Head Health. Dat is zo omdat de combinatie van beweging met diep ademhalen en mindfulness kan zorgen voor een echte reset als je er even doorheen zit of je overspoeld voelt. Commentaar in het International Journal of Preventive Medicine wijst er bijvoorbeeld op dat yoga-ademhaling samen met opeenvolgende yogahoudingen de bloeddruk kan verlagen en kan zorgen voor lagere cortisolniveaus, het hormoon dat verband houdt met je vecht-of-vluchtreactie.
Als je aan yoga wilt gaan doen om te ontspannen, zijn de volgende houdingen en tips misschien interessant voor je.
1.Kindhouding
Welke soort yoga je ook doet, de kans is groot dat je ergens in een flow de kindhouding aanneemt, zelfs bij power yoga. Yogadocenten raden deze houding vaak aan als een manier om even pauze te nemen.
- Je begint op handen en knieën in de tafelhouding, met je handen recht onder je schouders en je knieën op heupbreedte of breder. Schuif je knieën zijwaarts naar buiten en je grote tenen naar elkaar toe.
- Adem uit en laat je heupen achterwaarts naar je hielen zakken. Laat je buik tussen je dijen rusten en leg je voorhoofd op de mat.
- Strek je armen voor je uit (handpalmen naar beneden) of leg ze langs je lichaam (handpalmen naar boven).
- Blijf zo even liggen en richt je aandacht op je ademhaling.
- Je begint op handen en knieën in de tafelhouding, met je handen recht onder je schouders en je knieën op heupbreedte of breder. Schuif je knieën zijwaarts naar buiten en je grote tenen naar elkaar toe.
2.Benen tegen de muur
Dit is een 'omgekeerde houding', zegt Gadron, wat wilt zeggen dat je hoofd zich op een lagere positie bevindt dan je voeten. In deze houding word je volledig ondersteund, wat een kalmerend effect op het zenuwstelsel kan hebben, voegt ze toe.
- Ga plat op je rug liggen en leg je benen recht omhoog tegen een muur. Schuifel met je billen, zodat ze ook tegen de muur aan liggen.
- Hou deze houding 10 tot 15 ademhalingen vast.
Als deze houding ongemakkelijk is omdat je hamstrings te strak zijn, beweeg je ongeveer 15 cm van de muur af en buig je je knieën. Zo leunen je hielen tegen de muur in plaats van je kuiten. Hierdoor wordt de spanning in je hamstrings als het goed is wat minder. Als je problemen hebt met je onderrug, kun je een opgevouwen handdoek onder je heupen leggen. Dat kan de druk op je rug wat wegnemen, maar als het nog steeds niet prettig voelt, kun je beter een andere houding proberen.
- Ga plat op je rug liggen en leg je benen recht omhoog tegen een muur. Schuifel met je billen, zodat ze ook tegen de muur aan liggen.
3.Liggende duif
Strakke heupspieren komen vaak voor, vooral bij sporters. Dat kan voor spanning zorgen in andere delen van het lichaam, zoals de onderrug. De liggende duifhouding kan daar goed tegen helpen. Als je deze houding op je rug doet, kun je nog meer ontspannen.
- Ga op je rug liggen.
- Kruis je linkervoet over je rechterdij (ofwel de groep spieren die de voorkant en zijkanten van je dij bevatten) en buig je rechterknie.
- Pak de achterkant van je rechterbeen vast en trek je been rustig naar je borst.
- Als je een prettige spanning voelt, probeer je deze houding 30 seconden aan te houden. Wanneer je wat meer gewend bent aan deze stretch, probeer je de tijd in deze houding met één tot drie minuten te verlengen.
- Wissel van kant en herhaal.
- Ga op je rug liggen.
4.Draaiing
Een rustige draaiing kan je rug en nek ontspannen. Bij deze houding is het belangrijk dat je zo ver draait als voor jou comfortabel voelt, zodat je de houding een tijdje kunt vasthouden. Het is niet de bedoeling dat je gaat duwen om de houding uitdagender te maken.
- Ga op je rug liggen.
- Breng de knieën naar je borst. Laat beide knieën naar dezelfde kant zakken en draai je bovenlichaam in de tegenovergestelde richting. Zorg dat beide schouders de hele tijd contact met de vloer houden.
- Probeer je knieën en heupen op één lijn te houden als je ze naar de grond laat zakken. Hou je borst zoveel mogelijk parallel aan het plafond en kijk steeds naar boven. Als je ook je nek wilt rekken en als het prettig aanvoelt, kun je in de tegenovergestelde richting, naar je knieën kijken.
- Hou deze houding één tot drie minuten vast en herhaal de oefening aan de andere kant.
- Ga op je rug liggen.
4 tips om yoga te gebruiken om te ontspannen
Deze houdingen zijn allemaal ontspannend en herstellend, zegt Gadron. Voor nog meer effect kun je het volgende doen:
1.Hou de houding een paar minuten vast.
Yin-yoga is gericht op langzame flows en passieve houdingen, wat wil zeggen dat je een houding drie tot vijf minuten vasthoudt. Onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE toont aan dat een vijfweekse practice van yin yoga zowel fysiologische als psychologische voordelen oplevert, waaronder diepere slaap en minder nervositeit.
2.Maak er een gewoonte van:
Ontspanning komt misschien via het lichaam, maar begint in de geest. En als er één ding is waar het brein van houdt, dan is het een automatisch proces, zegt Elisha Goldstein, Ph.D., medeoprichter van het Center for Mindful Living in Los Angeles en auteur van 'Uncovering'.
"Het brein hunkert naar voorspelbaarheid en bekende dingen. Als je begint met een nieuwe gewoonte gericht op ontspannen, helpt je brein je steeds sneller om rustig te worden, hoe vaker je dat doet", zegt Goldstein.
3.Maak je uitademing langer dan je inademing:
Dit is een supermakkelijke manier om te ontspannen, die je overal en altijd kunt toepassen om stress te verminderen. Deze manier van ademhalen kan je ook dieper laten ontspannen als je in een yogahouding zit. Volgens Gadron kun je door deze extra ontspanning de houding vaak langer volhouden. Een makkelijke manier is om vier tellen in te ademen en zes tellen uit te ademen.
4.Ontwikkel een avondroutine:
Volgens Goldstein kun je sneller in slaap vallen als je iedere avond voor het naar bed gaan dezelfde routine volgt. Dat komt doordat je je brein hebt geleerd om met een specifieke actie te reageren op een bepaalde gewoonte of bepaald gedrag. Dus als je bijvoorbeeld elke avond voordat je naar bed gaat de kindhouding doet, merk je misschien dat je alleen al door die houding vanzelf meer ontspannen en slaperig wordt.
Tekst: Elizabeth Millard