De vier beste yogahoudingen om te ontspannen, volgens de experts

Wereldwijd hebben veel mensen last van de negatieve gevolgen van stress, in verschillende mate. Gelukkig zijn er manieren om die emotionele en fysieke spanning aan te pakken, bijvoorbeeld door aan yoga te gaan doen.

Als je minder last wilt hebben van stress, moet je vaak verschillende strategieën inzetten, zoals betere slaapgewoonten ontwikkelen en emotionele uitdagingen aanpakken. Maar een belangrijk aspect is ook om vaker te leren ontspannen, zegt Leela Magavi, psychiater en regionaal medisch directeur van Community Psychiatry in Newport Beach, Californië.

"Ontspanning is in veel opzichten aangeleerd", zegt ze. "Je moet meer helende en herstellende activiteiten in je dag stoppen, die je lichaam en geest kunnen resetten."

Daar kan yoga bij helpen. Volgens een onderzoek in het International Journal of Preventive Medicine kun je yoga als een aanvullende behandeling zien. Uit het onderzoek bleek dat yoga angst, stress en depressie kan verminderen. Een ander onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Stress & Health, liet zien dat mensen die regelmatig aan yoga doen minder reactief zijn in stressvolle situaties, beter kunnen ontspannen, meer zelfcompassie hebben en aangeven dat ze meer zingeving ervaren in hun leven.

Ook als je niet op zoek bent naar een betere verbinding tussen lichaam en geest, is yoga een manier om in een meer ontspannen toestand te komen, zegt Benedicte Gadron, R.Y.T. yogadocent bij Hilton Head Health. Dat is zo omdat de combinatie van beweging met diep ademhalen en mindfulness kan zorgen voor een echte reset als je er even doorheen zit of je overspoeld voelt. Commentaar in het International Journal of Preventive Medicine wijst er bijvoorbeeld op dat yoga-ademhaling samen met opeenvolgende yogahoudingen de bloeddruk kan verlagen en kan zorgen voor lagere cortisolniveaus, het hormoon dat verband houdt met je vecht-of-vluchtreactie.

Als je aan yoga wilt gaan doen om te ontspannen, zijn de volgende houdingen en tips misschien interessant voor je.