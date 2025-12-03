De vier beste yogahoudingen om te ontspannen, volgens de experts

Wereldwijd hebben veel mensen last van de negatieve gevolgen van stress, in verschillende mate. Gelukkig zijn er manieren om die emotionele en fysieke spanning aan te pakken, bijvoorbeeld door aan yoga te gaan doen.

Hoewel het verminderen van stress vaak een scala aan strategieën vereist – van betere slaapgewoonten opbouwen tot emotionele uitdagingen aangaan – is één belangrijk aspect simpelweg leren om vaker te ontspannen, zegt Leela Magavi, M.D., psychiater en regionaal medisch directeur bij Community Psychiatry in Newport Beach, Californië.

"Ontspanning is in veel opzichten aangeleerd", zegt ze. "Je moet meer helende en herstellende activiteiten in je dag stoppen, die je lichaam en geest kunnen resetten."

Daar kan yoga bij helpen. Volgens een onderzoek in het International Journal of Preventive Medicine kun je yoga als een aanvullende behandeling zien. Uit het onderzoek bleek dat yoga angst, stress en depressie kan verminderen. Een andere studie, gepubliceerd in het tijdschrift Stress & Health, ontdekte dat wanneer mensen regelmatig yoga beoefenen, ze minder heftig reageren in stressvolle situaties, beter kunnen ontspannen, meer zelfcompassie ervaren en aangeven een groter gevoel van betekenis en doelgerichtheid te hebben.

Zelfs als je niet specifiek je mind-bodyconnectie wilt versterken, is yoga gewoon één van de manieren om in een meer ontspannen staat te komen, zegt Benedicte Gadron, R.Y.T., yogadocent bij Hilton Head Health. Dat is zo omdat de combinatie van beweging met diep ademhalen en mindfulness kan zorgen voor een echte reset als je er even doorheen zit of je overspoeld voelt. Commentaar in het International Journal of Preventive Medicine wijst er bijvoorbeeld op dat yoga-ademhaling samen met opeenvolgende yogahoudingen de bloeddruk kan verlagen en kan zorgen voor lagere cortisolniveaus, het hormoon dat verband houdt met je vecht-of-vluchtreactie.

Als je aan yoga wilt gaan doen om te ontspannen, zijn de volgende houdingen en tips misschien interessant voor je.