Is hardlopen goed voor je?

Hardlopen is misschien wel een van de meest effectieve vormen van lichaamsbeweging als het gaat om een lang leven. Een veel geciteerde studie uit 2017 , gepubliceerd in Progress in Cardiovascular Diseases, toont aan dat hardlopers een aanzienlijk lager risico hebben op vroegtijdig overlijden en ongeveer 3 jaar langer leven dan niet-hardlopers.

Dit voordeel houdt waarschijnlijk verband met de effecten van hardlopen op meerdere risicofactoren voor chronische ziekten, waaronder hartziekten, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker. Hardlopen als onderdeel van een consistente trainingsroutine verbetert de cardiovasculaire gezondheid, verhoogt de VO₂ max en helpt de hartslag in rust te verlagen.

Belangrijk is dat je niet elke dag hoeft te hardlopen. Een meta-analyse uit 2020 in het British Journal of Sports Medicine toonde aan dat zelfs één keer per week hardlopen samenhing met een betekenisvolle daling van de totale sterfte.

“Het goede nieuws is dat je op elke leeftijd gezondheidsvoordelen kunt zien als het gaat om het verlengen van de levensduur met een vorm van beweging zoals hardlopen,” zegt Neel Anand, MD, hoogleraar orthopedische chirurgie aan Cedars-Sinai. “Als je gezond wilt blijven en langer wilt leven, begin dan met bewegen.”