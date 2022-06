Pronatie vs. supinatie: wat is het verschil?

In het bovenlichaam treedt pronatie op wanneer de pols naar binnen wordt gedraaid zodat de handpalm naar beneden wijst (met de elleboog in een hoek van 90 graden). Als dit gebeurt, kruist het spaakbeen de ellepijp (twee botten in de onderarm). Aan een deurknop draaien is een voorbeeld van pronatie in de onderam.



In het onderlichaam verwijst pronatie naar de natuurlijke binnenwaartse beweging van de voet. Pronatie vindt plaats bij het subtalair gewricht, dat zich direct onder de enkel bevindt.



Wanneer je een stap naar voren zet, verplaatst je gewicht zich vanaf de hak naar voren en iets naar binnen via de bal van de voet, vanwaar je afzet met behulp van je grote teen. De American Academy of Orthopaedic Surgeons noemt dit normale pronatie.



Bij normale pronatie kantelt je voet 15% of minder naar binnen. Je hele voet raakt dan kort de grond voordat je je afzet.