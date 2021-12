Wat is de beste manier om te meten hoe ver ik heb hardgelopen?

Er zijn hardlopers die gewoon voor hun plezier lopen. Het maakt ze niet uit hoe lang ze precies lopen of hoeveel kilometers ze maken. Maar heel veel anderen vinden die kilometers wél belangrijk. Als je weet hoe ver je loopt, kun je ook doelen stellen voor de afstand, of het nu is om in conditie te blijven, te trainen voor een wedstrijd of kilo's kwijt te raken. En misschien wil je alleen weten wanneer het tijd is om je schoenen te vervangen, of geeft het je gewoon een goed gevoel dat je een bepaalde afstand hebt volbracht.

Er is geen gemiddelde afstand om je aan vast te houden. Wel blijkt uit onderzoek dat je qua gezondheid vaak het meeste voordeel behaalt als je per week zo'n 4,5 uur hardloopt op een gematigd tempo van tegen de 10 km per uur (circa 1,5 kilometer in 10 minuten).

Hoe ver kun jij komen?