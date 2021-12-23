Acht tips voor het hardlopen met je hond

8 tips om te hardlopen met je hond
Gezondheid en wellness
Zo loop je stijlvol en veilig met je viervoeter over straat.
Hardlopen met je hond hoeft geen marathontraining te zijn of een persoonlijk record op te leveren. Het kan gewoon een gelegenheid zijn waarbij jij en je huisdier vooral genieten van even buiten zijn.
Dit betekent wel dat je moet accepteren dat bepaalde dingen wat anders zijn als je met een hond loopt in plaats van in je eentje. "Veel honden houden van rennen, maar ze begrijpen niet per se wat meegaan op een run inhoudt", zegt Nike Running Global Head Coach Chris Bennett.
Hier zijn acht tips voordat je met je trouwe viervoeter de deur uitgaat.
- Creëer een hardloopritueel
- Laat je hond het tempo bepalen
- Neem genoeg water mee
- Bouw jullie conditie geleidelijk op
- Schaf een verstelbare riem aan
- Kies het juiste terrein
- Weet wanneer je moet stoppen
- Was je hond na afloop
Samen met je hond hardlopen
Kijk van tevoren naar de weersvoorspelling en hou ook rekening met het ras van je hond (meer hierover aan het eind van dit artikel). Als de omstandigheden goed zijn, kun je eropuit gaan aan de hand van de tips uit deze gids.
1.Creëer een hardloopritueel
Honden zijn gewoontedieren en houden van routines. Om je hond rustig te houden wanneer je je voor een run klaarmaakt, moet je proberen dezelfde reeks handelingen in dezelfde volgorde te verrichten.
Je kunt je bijvoorbeeld in deze volgorde klaarmaken: lijn je hond eerst aan en laat hem dan naast je zitten terwijl je je schoenen aantrekt. Pak je bidon en ga dan samen naar buiten als onderdeel van het trainingsplan.
2.Vind het juiste tempo
Je hebt misschien de neiging om door te pakken, maar je kunt het tempo beter van je hond af laten hangen. Het is belangrijk dat je wat extra geduld tijdens je run kunt opbrengen — zorg dat je hond af en toe stil kan staan, laat hem aan dingen snuffelen en geef hem zoveel water als hij wil. Of je nu een grote of kleine hond hebt, ze genieten er allemaal van om nieuwe omgevingen te ontdekken en waarderen het om een paar minuten te mogen uitrusten.
3.Hou iedereen gehydrateerd
Tijdens een run met je hond moet je een dubbele hoeveelheid water meenemen. Je moet namelijk zowel je eigen vochtgehalte als dat van je viervoeter op peil houden. Honden moeten tussendoor korte pauzes nemen om uit te rusten en wat te drinken.
Je kunt overwegen om een kleine inklapbare of opblaasbare drinkbak voor je hond mee te nemen, zodat je het water makkelijker kunt delen.
4.Bouw op naar een lange duurloop
Conditie is voor elke hardloper belangrijk, wat betekent dat je met korte afstanden begint en langzaam maar zeker grotere afstanden loopt tot je je doel bereikt. Je viervoeter moet op dezelfde manier conditie opbouwen, dus neem je pup in het begin mee op korte runs. Dit geeft je ook de kans om te zien of je hond kan hardlopen en of hij het leuk vindt.
Als je het idee hebt dat je hond er niet veel plezier aan beleeft, begin dan met wandelingen. Voeg daar af en toe een korte run aan toe. Vergroot de afstand geleidelijk tot je hond na een paar weken de hele de run naast je blijft lopen.
5.Koop een verstelbare riem
Omdat je je snel voortbeweegt wanneer je hardloopt, heb je een makkelijke manier nodig om je hond bij je te houden. Dat is nodig voor zowel hun veiligheid als die van de omstanders. Met een verstelbare riem kun je controleren hoeveel vrijheid je hond heeft, zodat je hun bewegingsruimte kunt inperken als er veel auto's of andere honden in de buurt zijn. Combineer de verstelbare riem met een borsttuigje voor extra ondersteuning. Er zijn ook mensen die een handsfree riem tijdens een run gebruiken.
Hang de riem en het borsttuigje op een vaste plek in huis, zodat je pup weet wanneer het tijd is om te gaan hardlopen. Voeg ook wat hondenpoepzakjes aan je arsenaal toe, omdat je deze ook nodig zult hebben.
6.Loop op de juiste ondergrond
Je schoenen bieden je genoeg demping voor lastige wegen en harde ondergronden, maar hondenpootjes hebben niet dezelfde ingebouwde demping. Hondenpootjes kunnen pijn doen op asfalt, dus probeer op je hardlooproute ondergronden zoals aarde, gras of zand op te zoeken. Kiezen voor een trail run, in plaats van een rondje over straat, kan de run voor iedereen comfortabeler maken.
7.Hou in de gaten wanneer je moet stoppen
Je hond kan je niet letterlijk vertellen wanneer hij er geen zin meer in heeft, maar er zijn wel signalen die je kunt herkennen. Deze omvatten:
- Overmatig hijgen
- Trager tempo
- Weigeren harder te lopen
- Extreem teruggetrokken lippen
- Donkerrode tong
- Overmatig kwijlen
Let tijdens de drinkpauzes op deze tekenen. Als je iets opmerkt, stop dan met hardlopen.
8.Was je hond na het hardlopen
Honden hoeven niet uitgebreid in bad na een run, maar hun pootjes kunnen wel wat aandacht gebruiken. Er kan vuil tussen de tenen komen en als je dat niet schoonmaakt, kan het leiden tot irritatie en soms zelfs een infectie. Om dit te voorkomen, kun je de pootjes na een run schoonmaken met een warme doek met water en zeep.
En net zoals je voorafgaand aan een run een vaste routine aanhoudt, doe je dit ook na afloop. Je kunt bijvoorbeeld buiten hun pootjes schoonmaken en daarna naar binnen gaan voor wat lekkers. Geef het schoonmaken van de pootjes prioriteit. Schoonmaken is een belangrijk onderdeel van je cooling-down en mag niet ontbreken.
"Vergeet de koekjes niet om een geslaagde run te vieren. Zoiets moet je altijd vieren."
Chris Bennett
Nike Running Global Head Coach
Waarom zou je je hond meenemen op je run?
Huisdiereigenaren weten dat beweging voor hun huisdieren net zo belangrijk is als voor henzelf. Samen hardlopen is een goede manier om je in het zweet te werken en samen iets te ondernemen. Als je een hond hebt die veel beweging nodig heeft, kun je samen gaan hardlopen om wat stoom af te blazen en de vier muren van je huis even te ontsnappen.
Hardlopen is ook een goede manier om het gewicht en zowel de fysieke als mentale gezondheid van je hond op peil te houden. Als je een rondje joggen met je hond in je dagelijkse schema opneemt, geef je hem iets om naar uit te kijken en wordt het makkelijker om zelf regelmatig te blijven hardlopen.
Kies een ras dat van hardlopen houdt
Als je op zoek bent naar een geschikt hardloopmaatje, zoek dan niet zomaar een pup uit. Het ras is namelijk van belang als je op zoek bent naar een pup die je mee op je run kunt nemen. Niet alle honden zijn van nature goede hardlopers — sommige vinden het niet eens leuk.
Honden met een platte snuit en korte pootjes zijn vaak niet zo van het hardlopen. Een buldog heeft bijvoorbeeld niet dezelfde renkwaliteiten als een retriever. Als je ervan houdt om te wandelen, zijn rassen als pugs of dachshunds prima. Maar overweeg een van de volgende rassen als je echt wilt gaan hardlopen:
● Labradors
● Border collies
● Duitse herders
● Australische veehonden
● Husky's
● Weimaraners
● Engelse setters
Als je een hond hebt die dezelfde afstand kan lopen als jij, is het makkelijker om hem mee te nemen.
Bekijk het weerbericht
Buiten hardlopen met je pup kan niet in alle weersomstandigheden. Er zijn periodes in het jaar wanneer je als baasje toch 'nee' moet zeggen tegen een hardlooprondje met je viervoeter. Bijvoorbeeld wanneer het extreem warm of koud weer is.
's Zomers
Honden kunnen niet goed tegen hitte of hoge luchtvochtigheid vanwege hun vacht. Je kunt een run met je hond beter uitstellen bij een temperatuur boven de 26 graden of wanneer de luchtvochtigheid boven de 70 procent ligt. Dit kan betekenen dat je een run naar de ochtend verplaatst, wanneer de temperatuur nog niet zo hoog is, of dat je helemaal niet gaat hardlopen tijdens een hittegolf en wacht tot deze voorbij is.
Als je in warm weer met je hond gaat lopen, loopt hij meer risico op een zonnesteek, uitdroging of uitputting door de hitte. Dit zijn allemaal serieuze aandoeningen waarmee je direct naar de dierenarts moet gaan.
Harde ondergronden, zoals asfalt, kunnen er ook voor zorgen dat hondenpootjes gewond raken als het te warm is. Kies daarom bij hogere temperaturen voor lopen op natuurgras of wandelpaden in de schaduw. Aangezien beton, steen en asfalt warmte vasthouden, zijn deze ondergronden altijd warmer dan de lucht buiten. Controleer de temperatuur van de ondergrond door je hand erop te leggen en te kijken of je dit makkelijk tien seconden volhoudt, tipt de Amerikaanse Kennel Club.
's Winters
Het is makkelijker om met je hond in kouder weer te lopen. Er zijn wel wat risico's, maar veel honden vinden het fijn om buiten in de kou te zijn. Hun vacht doet tenslotte dienst als warme jas.
Je kunt makkelijk vaststellen of je met je hond door de kou kunt lopen of niet. Als het te koud voor jou is, dan is het ook te koud voor je hond. En als je wel naar buiten gaat, kun je in de winter voor alle zekerheid beter kortere afstanden lopen.
In hoeverre je hond van de kou houdt, is afhankelijk van zijn ras, formaat en vachtdikte. Niet elke hond wordt blij van hardlopen in koud weer en je moet altijd rekening houden met kans op bevriezing, ijzige wind en blootstelling aan lage temperaturen. Onthou daarnaast dat honden het sneller koud krijgen dan mensen, omdat ze zich dichter bij de grond bevinden.
Net als bij warm weer, moet je in koud weer ook goed op de pootjes van je hond letten. Het kan slim zijn om boots voor je pup te kopen. Deze houden zijn pootjes niet alleen warm, maar kunnen ook beschermen tegen (chemisch) strooizout op de weg. Dit kan de zachte pootjes van een hond beschadigen.
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