Acht tips voor het hardlopen met je hond

Buiten hardlopen met je pup kan niet in alle weersomstandigheden. Er zijn periodes in het jaar wanneer je als baasje toch 'nee' moet zeggen tegen een hardlooprondje met je viervoeter. Bijvoorbeeld wanneer het extreem warm of koud weer is.



's Zomers



Honden kunnen niet goed tegen hitte of hoge luchtvochtigheid vanwege hun vacht. Je kunt een run met je hond beter uitstellen bij een temperatuur boven de 26 graden of wanneer de luchtvochtigheid boven de 70 procent ligt. Dit kan betekenen dat je een run naar de ochtend verplaatst, wanneer de temperatuur nog niet zo hoog is, of dat je helemaal niet gaat hardlopen tijdens een hittegolf en wacht tot deze voorbij is.



Als je in warm weer met je hond gaat lopen, loopt hij meer risico op een zonnesteek, uitdroging of uitputting door de hitte. Dit zijn allemaal serieuze aandoeningen waarmee je direct naar de dierenarts moet gaan.



Harde ondergronden, zoals asfalt, kunnen er ook voor zorgen dat hondenpootjes gewond raken als het te warm is. Kies daarom bij hogere temperaturen voor lopen op natuurgras of wandelpaden in de schaduw. Aangezien beton, steen en asfalt warmte vasthouden, zijn deze ondergronden altijd warmer dan de lucht buiten. Controleer de temperatuur van de ondergrond door je hand erop te leggen en te kijken of je dit makkelijk tien seconden volhoudt, tipt de Amerikaanse Kennel Club.



's Winters



Het is makkelijker om met je hond in kouder weer te lopen. Er zijn wel wat risico's, maar veel honden vinden het fijn om buiten in de kou te zijn. Hun vacht doet tenslotte dienst als warme jas.



Je kunt makkelijk vaststellen of je met je hond door de kou kunt lopen of niet. Als het te koud voor jou is, dan is het ook te koud voor je hond. En als je wel naar buiten gaat, kun je in de winter voor alle zekerheid beter kortere afstanden lopen.



In hoeverre je hond van de kou houdt, is afhankelijk van zijn ras, formaat en vachtdikte. Niet elke hond wordt blij van hardlopen in koud weer en je moet altijd rekening houden met kans op bevriezing, ijzige wind en blootstelling aan lage temperaturen. Onthou daarnaast dat honden het sneller koud krijgen dan mensen, omdat ze zich dichter bij de grond bevinden.



Net als bij warm weer, moet je in koud weer ook goed op de pootjes van je hond letten. Het kan slim zijn om boots voor je pup te kopen. Deze houden zijn pootjes niet alleen warm, maar kunnen ook beschermen tegen (chemisch) strooizout op de weg. Dit kan de zachte pootjes van een hond beschadigen.