Squat- en gewichthefschoenen: breng wat extra kracht in je set
Wat je doel ook is, met de gewichthefschoenen van Nike sta je stevig in je schoenen. Bij ons vind je liftingschoenen met hakken voor verschillende soorten ondersteuning. Denk aan verhoogde en inklapbare hakken of kussentjes. Zo zit er altijd iets bij voor iedere sporter. En blijf je altijd stevig in je schoenen staan, ook als het er even pittig aan toe gaat. Speciale plaatjes in de schoenen verdelen je gewicht evenredig. Zo ben je beter in balans. Maximale stabiliteit nodig voor zware work-outs? Kies dan voor een paar liftingschoenen met Hyperlift platen in de hiel. Deze plaatjes duwen je gewicht als het ware naar beneden en naar buiten. Zo sta je stevig en behoud je de controle. Je blijft ook lekker koel door het lichte, ademende mesh, voor een betere luchtcirculatie tijdens het sporten.
Bereik je doelen met gewichthefschoenen die je ondersteunen bij elke squat, lunge en het tillen van gewichten boven je hoofd. Klittenbandschoenen zorgen dat je voeten niet in de knel komen met veters. Zo heb je meer stabiliteit als je zware gewichten tilt. Je kunt de bandjes bovendien telkens verstellen voor de ideale pasvorm in elke sessie. Trek je gewichthefschoenen nog sneller aan met FlyEase technologie. De flexibele hiel klapt in wanneer je in je schoen stapt. De hiel klikt vast zodra je je liftingsneakers aanhebt. Je vindt de iconische Nike Swoosh altijd terug in onze selectie. De Swoosh geeft een premium look aan je trainingsgarderobe.
Duurzame materialen zijn altijd in de mode. Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren. Doe met ons mee en kies voor gewichthefschoenen met het label ‘Duurzame materialen’. Dit betekent dat we de squatschoenen met minstens 20% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.