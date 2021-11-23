Beginnen met hardlopen na je veertigste

Een van de redenen waarom hardlopen zo'n goede (en betaalbare) manier kan zijn om dagelijks meer te bewegen, is omdat je er niet veel speciale materialen voor nodig hebt. Het belangrijkste is een goed paar hardloopschoenen vinden. Een paar dat zorgt voor demping, dat je voeten goed omsluit en dat past bij je stijl van hardlopen. Als je pas net begint met hardlopen, kun je eens langsgaan bij een Nike Store, je voeten laten opmeten en vervolgens een aantal verschillende modellen passen, voordat je de schoenen koopt die het best bij je passen.

Misschien wil je meteen kijken naar speciale kleding waarin je nog comfortabeler kunt hardlopen, bijvoorbeeld een shirt van vochtafvoerend materiaal om je droog te houden tijdens het rennen, of hardlooptights die je comfort en ondersteuning bieden en je lichaamstemperatuur helpen reguleren. Misschien dat je na een tijdje een GPS-horloge of een waterbestendige Bluetooth-hoofdtelefoon aanschaft, maar die heb je in het begin nog allemaal niet nodig. Je kunt het best met de basics beginnen.