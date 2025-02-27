Zo voorkom je enkelpijn na het hardlopen

Na een run kunnen allerlei lichaamsdelen pijn doen of stijf aanvoelen. Niets om je zorgen om te maken. Als je na een work-out lichte spierpijn hebt, betekent dit dat je lichaam hard aan het werk is geweest en beschadigde spieren probeert te herstellen. Er zit wel een groot verschil tussen spierpijn of kleine steekjes aan de ene kant, en echte pijn aan de andere kant. Ook al voel je in het begin misschien geen verschil.

Hardlopers van alle niveaus kunnen na het hardlopen last krijgen van hun enkels, of je nu een ervaren marathonloper bent of naar je eerste 5 km toewerkt. Gelukkig zijn er volgens fysiotherapeuten allerlei manieren om enkelpijn na het hardlopen te voorkomen.

"Veel mensen krijgen na het hardlopen pijn in hun enkel, omdat hardlopen een high-impact activiteit is die de enkelgewrichten flink belast. Hierdoor zijn ze vatbaar voor blessures door overbelasting, zoals peesontstekingen, verstuikingen of stressfracturen, vooral als daar een verkeerde hardloophouding, verkeerde schoenen of plotselinge veranderingen in intensiteit nog bij komen", aldus fysiotherapeut John Gallucci Jr., die tevens CEO is van JAG Physical Therapy in NYC. "Dit kan bij veel hardlopers pijn veroorzaken, zelfs bij de meest ervaren lopers."

Als je wilt weten hoe je enkelpijn na het hardlopen kunt voorkomen, is het natuurlijk belangrijk om te weten waardoor enkelpijn ontstaat.