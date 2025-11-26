Leo Hipp, een inspanningsfysioloog bij Human Powered Health in Boston, Massachusetts, zegt dat je je cardiovasculaire conditie het beste kunt opbouwen door een consistente en uitdagende cardioroutine.

Natuurlijk begint niet iedereen op hetzelfde fitnessniveau. Daarom is het niet verstandig om vanaf het begin vol in te zetten op aerobe work-outs als je lichaam daar niet aan gewend is. Als je nog niet eerder work-outs hebt gedaan, is het misschien beter om in je eerste week te beginnen met trainingen van slechts 10 tot 15 minuten, zegt Kevin Salinas, NASM-CPT en hoofdinstructeur bij CycleBar.

Salinas raadt joggen of wandelen aan als goede activiteiten om mee te beginnen. "Van daaruit kun je de intensiteit verhogen door de duur van je training geleidelijk te verlengen", zegt hij.

Tip van de pro's: maak een work-out op de loopband uitdagender door de helling te vergroten of door met dumbbells te lopen.

Voor degenen die al wat meer gevorderd zijn raadt Hipp aan: "Begin met drie tot vijf dagen per week cardiotraining, in totaal minimaal 150 minuten." "Om ervoor te zorgen dat je effectief zuurstof gebruikt, met als bijkomend voordeel dat de vetstofwisseling je voorziet van energie, moet je slechts trainen op 65 tot 75 procent van je maximale hartslag." Dit wordt ook wel zone 2-training genoemd.

Stevig wandelen, hardlopen, fietsen, zwemmen en groepslessen zijn uitstekende manieren om je aerobe uithoudingsvermogen te verbeteren, legt Fox uit. Naarmate je gewend raakt aan deze en andere cardiowork-outs, kun je ze uitdagender maken. "Het is belangrijk deze activiteiten gedurende langere tijd met een matige tot krachtige intensiteit uit te voeren, waarbij je geleidelijk de frequentie, intensiteit, en duur van de training verhoogt (en eventueel het type varieert) om je cardiovasculaire systeem uit te dagen", zegt ze.

En wat is het allerbelangrijkste als je je uithoudingsvermogen wilt vergroten? Kies aerobe oefeningen die je leuk vindt om te doen. "Door work-outs te doen die je leuk vindt, is de kans groter dat je ze op de lange termijn volhoudt en de vele gezondheidsvoordelen plukt die ze bieden", zegt Fox.

Het is ook altijd een goed idee om te overleggen met je huisarts voordat je aan een nieuwe trainingsroutine begint, vooral als je bestaande gezondheidsproblemen hebt.