Als er een zwembad in de buurt is, dan is zwemmen ook een goede optie. Bij zwemmen train je zowel je boven- als je onderlichaam, zodat je in je hele lichaam kracht en conditie opbouwt. Deze activiteit is bovendien low-impact en ontziet je gewrichten.



Amerikaanse zwemexperts van U.S. Masters Swimming (USMS) zijn enthousiast over de uiteenlopende voordelen ervan. Zwemmen kan stress verminderen en de mentale weerbaarheid vergroten. Bovendien werkt het repetitieve bewegingspatroon ontspannend.



Aan de slag: als je begint met zwemmen, is het goed om eerst wat lessen te nemen om je zwemtechniek en je vaardigheden op het gebied van zwemveiligheid te verbeteren. De belangrijkste zwemslagen zijn: vrije slag, rugslag, schoolslag en vlinderslag.

Maar voor een goede work-out is het niet nodig om alle zwemslagen te beheersen. Als je deze zwemslagen al onder de knie hebt en graag in een groep wilt zwemmen, neem dan contact op met je plaatselijke zwembad om te informeren of er lessen worden gegeven en welke mogelijkheden er zijn voor recreatief zwemmen.