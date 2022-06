Voor mensen die spieren willen opbouwen, is gewichtheffen het belangrijkste onderdeel van je sportroutine. In het bijzonder hypertrofietraining. Dat is het geleidelijk overbelasten van je spieren door steeds zwaardere gewichten te heffen, wat je steeds 8 tot 12 keer herhaalt. Het heffen van zware gewichten veroorzaakt microtrauma en ontstekingen in het spierweefsel en put de glycoceenopslag (koolhydraten) uit.Als onderdeel van het herstelproces vindt spiereiwitsynthese plaats. Hierdoor bouwt het spierweefsel zich weer op en wordt het sterker en groter dan ervoor. Je spieren zijn dan een volgende keer beter bestand tegen dezelfde trainingsprikkels.Waarom is deze informatie belangrijk? Omdat je energie nodig hebt om gewichten te heffen en resultaten te halen. Als de gewichten die je heft niet zwaar genoeg zijn, of als je het vereiste aantal herhalingen, sets of het totale volume niet helemaal afwerkt, worden je spieren waarschijnlijk niet blootgesteld aan een voldoende grote trainingsprikkel.Met als gevolg dat het o zo belangrijke hypertrofische proces niet plaatsvindt en je spieren niet groeien.Dus als je spieren wilt kweken, moet je je energie gebruiken om gewichten te heffen. Hardlopen vóór het gewichtheffen zorgt ervoor dat de circulerende energievoorraden die je nodig hebt om zwaar te heffen uitgeput raken. Bovendien verminderen de herhaalde hardloopbewegingen de werkzaamheid van spiersamentrekkingen. Dat betekent dat je jezelf moe maakt en spiersamentrekkingen minder effectief zijn. Volgens een studie uit 2016, gepubliceerd in het Journal of Strength and Conditioning Research, kunnen de vermoeidheid en herhaalde bewegingen die nodig zijn om een run vol te houden zelfs een negatieve invloed hebben op je vorm. Onderzoekers onderzochten de effecten van een gemiddelde aerobe training op de loopband voorafgaand aan hypertrofische weerstandsoefeningen. Om erachter te komen wat de effecten waren, hebben ze onder andere de hoeveelheid inspanning die werd ervaren (RPE, rate of perceived exertion) gemeten en werd de oefening meerdere keren herhaald.De onderzoekers ontdekten dat het totale aantal herhalingen, het gemiddelde vermogen en de snelheid allemaal aanzienlijk waren verminderd in de groep die cardio deed vóór het gewichtheffen. Bovendien was hun RPE hoger, zelfs bij een lager volume.Als het opbouwen van kracht en spieren je belangrijkste doel is, doe dan aerobe oefeningen na je work-out. Het is wel beter om het niet te zwaar te maken. Als je te hard van stapel loopt na een (zware) work-out voor je hele lichaam of alleen je benen, neemt de hersteltijd alleen maar toe. Probeer daarom geen cardio of gewichtstraining na elkaar te doen.