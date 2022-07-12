Vijf door trainers goedgekeurde work-outs voor je bovenste buikspieren, voor een sterke core | Artikel "OGC"

Volgens Robles behoren planks tot de beste work-outs voor je bovenste buikspieren. Ze raadt met name de up-down plank aan, waarbij je zowel je bovenste buikspieren traint als de spieren in je schouders, borst en triceps.

Voor deze work-out begin je in een push-up-houding met je voeten op schouderbreedte, je handen onder je schouders, en je buik- en bilspieren aangespannen, instrueert Robles. Ze voegt eraan toe dat het aanspannen van je buik- en bilspieren belangrijk is om je rug te stabiliseren en om te voorkomen dat je heupen tijdens de oefening niet te veel heen en weer bewegen.

Ze vervolgt: "Laat je lichaam arm voor arm naar de grond zakken tot je in een plankpositie komt waarin je op je onderarmen steunt. Ga weer arm voor arm terug naar de startpositie en wissel per herhaling af met welke arm je begint."

Doe drie sets van 10-15 herhalingen.

Voor wie nog niet bekend is met planks raadt Robles aan om een aangepaste versie te proberen. Daarvoor plaats je je handen op een verhoging, zoals een bank of een stoel.

"Door de verhoging hoeft je core minder gewicht te ondersteunen, en wordt de oefening wat makkelijker voor wie minder ervaring heeft", legt ze uit.