Vijf door trainers goedgekeurde work-outs voor je bovenste buikspieren, voor een sterke core | Artikel "OGC"

Zowel Lampa als Robles zien de hollow body hold als een van de belangrijkste work-outs voor je bovenste buikspieren. Eigenlijk is het een plank die je ondersteboven doet, zegt Lampa. Robles voegt eraan toe dat je met deze oefening alle buikspieren gebruikt, wat de stabiliteit van je core helpt verbeteren.

Robles legt uit dat je voor de hollow body hold plat op je rug moet liggen, met je benen uitgestrekt, je voeten bij elkaar en je armen over je hoofd. Vervolgens, zegt Lampa, druk je je ruggengraat in de grond terwijl je je hoofd, nek, schouders en benen van de grond tilt. Je armen blijven gestrekt over je hoofd met je biceps bij je oren.

Zorg dat alleen je onderrug contact maakt met de grond, voegt Robles toe. Hou deze positie drie sets van elk 20-30 seconden vast en vergeet niet te blijven ademen.

Als je het in je onderrug of heupen begint te voelen, is dit volgens Robles een teken dat deze oefening misschien iets te geavanceerd voor je is. Lampa adviseert om in dat geval een aangepaste versie te doen met je knieen in de tabletop-positie, wat de spanning in die gebieden helpt te verlichten.

Tekst: Jessica Estrada