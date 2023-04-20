8 tricep-oefeningen om sterke armen te krijgen volgens trainers

Bij het trainen van je bovenlichaam kun je niet om je triceps heen. Je armen bestaan voor ongeveer twee derde uit je triceps, een grote driekoppige spier die je voor veel verschillende gecombineerde oefeningen met meerdere gewrichten gebruikt, zoals de bench press (bankdruk) en de overhead press.

(Gerelateerd: Alles wat je moet weten over gecombineerde oefeningen)

Deze gecombineerde oefeningen zijn, vergeleken met geïsoleerde oefeningen voor één gewricht zoals tricep-extensies en bicep-curls, erg belangrijk voor algemene kracht- en spieropbouw.

"In het dagelijkse leven strekken we onze armen vaak naar voren en naar boven", aldus David Otey, gecertificeerd kracht- en conditiespecialist. "De triceps is verantwoordelijk voor het strekken van de elleboog en is dus de secundaire spiergroep die bij de meeste opdrukoefeningen wordt ingezet."

Het opbouwen van sterke bovenarmen om er gecombineerde oefeningen mee uit te voeren, is niet het enige voordeel van het trainen van de triceps, zegt Noam Tamir, gecertificeerde kracht- en conditiespecialist. Hij legt uit dat een zwakke triceps tot een verstoorde spierbalans in het bovenlichaam kan leiden. Onderzoeken tonen aan dat atleten met deze onbalans meer kans hebben om blessures op te lopen.

Klaar om je triceps te trainen? Neem één of meer van deze oefeningen op in je trainingsroutine.