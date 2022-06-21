Welke spieren train je met diamond push-ups en hoe voer je deze oefening uit?

Diamant push-ups, een oefening met je lichaamsgewicht, kun je bijna overal doen. Het is een geavanceerde variatie op de traditionele push-up, die andere spiergroepen aanspreekt vanwege het verschil in lichaamspositionering.

"Het verschil zit hem in de positie van je hand", legt Paul Longworth, A.T.C., C.S.C.S. uit. "Bij een diamant push-up breng je je duimen en wijsvingers samen om recht voor het midden van je borst een ruitvorm te maken."

Het is misschien een subtiel verschil, maar het verandert de gewichtsverdeling van de push-up. Diamant push-ups activeren de kleinere spieren, waardoor de oefening vaak een stukje moeilijker wordt.

"Als je de gewone push-up helemaal goed kunt uitvoeren, zijn diamant push-ups een uitstekende aanvulling op je routine", zegt Geoffrey Blake, een ATG-gecertificeerde coach in Kahului, Hawaï. "Als je diverse variaties van een oefening goed uit kunt voeren, zorgt dit voor diversiteit. En diversiteit zorgt ervoor dat je routine fris blijft."