Drie eenvoudige manieren om je eigen HIIT-work-outs te maken

Een deel van de aantrekkingskracht van een HIIT-work-out is dat je in korte tijd efficiënt kunt trainen. In plaats van een lange, constante cardiosessie — die een langere tijdsduur vereist, meestal zo'n 45 minuten tot een uur — zijn de meeste HIIT-work-outs tussen de 15-20 minuten lang. Als je zelf een work-out samenstelt, worden je rekenvaardigheden op de proef gesteld.

Hier zie je hoe een voorbeeld van een inspannings- en rustinterval er uit zou kunnen zien:

Oefening één: 40 seconden

Rust: 20 seconden

Oefening twee: 40 seconden

Rust: 20 seconden

Oefening drie: 40 seconden

Rust: 20 seconden

Oefening vier: 40 seconden

Rust: 20 seconden

Oefening vijf: 40 seconden

Rust: 20 seconden

Dit komt neer op vijf minuten inspanning, of één set. Je kunt dan tussen de sets een extra rustpauze van 30 seconden nemen om op adem te komen en te herstellen voor je aan de volgende set begint. Probeer om in totaal drie sets te doen. En vergeet niet een warming-up en cooling-down te doen, al mag je zelf weten of je ze in de tijdspanne van je HIIT-work-out opneemt of ze apart houdt. Doe vooraf een warming-up van minstens twee minuten en na afloop een cooling-down van minstens twee minuten, zodat de volledige work-out in totaal rond de 20 minuten is.

Als je eenmaal een paar sessies hebt gedaan, kun je misschien wat gaan spelen met de verhoudingen tussen inspanning en rusttijd. Train bijvoorbeeld een minuut op maximale intensiteit, gevolgd door twee minuten rust. Of span je 20 seconden in waarna je 10 seconden rust.

Als je net begint, is het wel handig om je een paar weken aan één tijdschema te houden om wat meer vertrouwd te raken met de work-out. Als je je de work-out eigen hebt gemaakt, kun je beginnen met het aanpassen van alle variabelen, zoals tijd, het toevoegen van gewichten of verschillende soorten apparatuur, of het afwisselen van high-impact en low-impact oefeningen.