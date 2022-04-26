Drie eenvoudige manieren om je eigen HIIT-work-outs te maken

Als het gaat om work-outs die grote gezondheidsvoordelen bieden, hoort high intensity interval training, ook bekend als HIIT, zeker op dat lijstje thuis.

Zo blijkt uit een onderzoek uit 2019 in het World Journal of Cardiology dat deze vorm van lichaamsbeweging verbeteringen kan bieden in de manier waarop je lichaam zuurstof gebruikt, terwijl het ook cardiovasculaire risico's verlaagt. En in een onderzoek uit 2017 in het British Journal of Sports Medicine werd vastgesteld dat HIIT kan helpen bij het reguleren van de bloedsuikerspiegel, de lichaamssamenstelling en de hartslag in rust. (Gerelateerd: Wat moet mijn gemiddelde hartslag tijdens het hardlopen zijn?)

Vraag je je af wat er in deze sessies aan bod komt? De naam zegt alles. Je voert korte oefeningen met hoge intensiteit uit in intervallen, wat betekent dat je periodes van zware inspanning met korte rustperiodes afwisselt.

Weet je niet zeker hoe of waar je moet beginnen? Dit is waar je rekening mee moet houden.