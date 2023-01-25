Thuiswork-outgear van Nike om uit te proberen

Je kunt verschillende work-outs voor thuis uitproberen als je meer bewegingen aan je routine wilt toevoegen. En je hebt zoveel keuze: van low-impact work-outs zoals yoga en mobiliteitstraining tot intensere work-outs zoals high-intensity intervaltraining, bekend als HIIT, en krachttraining.

Naast de juiste warming-up (en coolingdown na de work-out) heb je de juiste materialen nodig om optimaal van je work-out — en het herstel — te profiteren. Ben je klaar om thuis je sportruimte te bouwen (hoe groot of klein ook) of wil je work-outgear aan je collectie toevoegen? Overweeg dan om in de volgende essentials te investeren. Elk stuk materiaal is bedoeld om bewegingen te incorporeren in je routine die gericht is op mobiliteit, krachttraining of herstel.

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