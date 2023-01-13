Koop nu de beste Nike CrossFit-cadeaus
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Ondersteun CrossFit-atleten van alle niveaus met cadeaus uit deze gids.
Of de CrossFit-atleet uit je leven nu voor het eerst aan CrossFit doet of hele dagen doorbrengt in de sportschool om de hoek, je atleet kan profiteren van geweldige Nike accessoires, schoenen en kleding voor een nog betere work-out van de dag (WOD).
Van trainingsschoenen met veel grip voor meer stabiliteit tot zweetafvoerende kleding en tools voor herstel, deze cadeautips zijn bedoeld als ondersteuning van intense work-outroutines.
Bekijk hieronder acht Nike CrossFit-cadeautips.
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8 Nike cadeautips voor CrossFit-atleten
1. Nike trainingsschoenen
Vraag het aan iedere CrossFitter en je zult zien hoe belangrijk een stabiele, ondersteunende schoen is. Bij WOD's beweeg je alle kanten uit. Hardloopschoenen zijn alleen berekend op beweging vooruit en zijn daarom hiervoor niet geschikt.
Bekijk de selectie Nike trainingsschoenen. Dankzij voldoende grip om wegglijden en vallen te voorkomen en een robuustheid die is berekend op high-impact bewegingen, zorgen de lichte Nike trainingsschoenen ervoor dat de CrossFitter in je leven veilig op de been blijft.
De beste Nike schoenen voor CrossFit hebben kenmerken zoals een rubberen zool met veel grip, responsieve demping in de middenzool en een brede, platte hak. Daarom is de Nike Metcon schoen een perfect CrossFit cadeau.
De platte basis van de Nike Metcon trainingsschoen helpt atleten stabiel te blijven tijdens het gewichtheffen, terwijl de rubberen buitenzool voldoende grip biedt bij het touwklimmen. Lichte mesh overal op de schoen zorgt voor ventilatie en voldoende luchtcirculatie. Bovendien is de HyperLift plaat in de hak van de Nike Metcon 9 nog groter dan in de vorige versie, voor extra stabiliteit tijdens zware work-outs.
2. Nike sokken
Een paar Nike sokken is altijd welkom, vooral bij CrossFit atleten. Met lengtes die variëren van no-show en enkelsokken tot langere sokken kiezen sommige CrossFitters voor lange sokken die functioneren als een barrière tussen hun schenen en bijvoorbeeld de barbell tijdens deadlifts.
Nike trainingssokken zijn gemaakt van ventilerend, zweetafvoerend materiaal dat de voeten fris en droog houdt. Atleten hebben daarom na hun work-out geen last van zweterige, klamme voeten. En een lichte vulling onder de voeten helpt om iets van de schokken op te vangen tijdens box jumps.
Van klassiek wit tot opvallende patronen, er is een paar Nike sokken voor elke CrossFitter.
3. Nike slippers
Eén manier om een paar trainingsschoenen in topconditie te houden is ze alleen tijdens work-outs te dragen. Geef de CrossFit fan in je leven een paar Nike sandalen of slippers om op de heen- en terugweg naar een CrossFit training te dragen. Comfortabele slippers zijn precies wat atleten nodig hebben om hun voeten tussen work-outs door even goed te verwennen.
Slippers met Nike Air technologie bieden demping met ongeëvenaard veel comfort en ondersteuning. Andere kenmerken zijn een warme fleece voering voor koud weer. Als je iets simpels zoekt, zit je altijd goed met een klassiek paar minimalistische slippers.
4. Nike Pro sportkleding
Nike Pro sportkleding is bedoeld voor atletische topperformance in de sportschool. Van shorts en leggings tot tanktops en isolerende basislagen, deze collectie bevat zweetafvoerende trainingskleding voor alle weersomstandigheden en iedere work-outstijl.
5. Nike waterflessen
Een Nike waterfles is een budgetvriendelijk, praktisch cadeau voor elke CrossFitter. Kies voor de versie van roestvrij staal om drankjes de hele dag koel houden. Verder kan het robuuste materiaal tegen een stootje en hoef je niet bang te zijn voor barsten of lekken.
Nike heeft ook knijpflessen zodat je tijdens rustperiodes snel wat kunt drinken. De goede afdichting en een omkeerbare dop voorkomen lekken en druppelen. Kies voor langdurige trainingen of work-outs bij warm weer voor een grote fles van 1,9 liter.
6. Nike sporttassen
Help je favoriete sporters hun gear te ordenen in een Nike sporttas. Deze rugzakken en sporttassen hebben meerdere vakken waarin je alles kwijt kunt, van een springtouw tot een schoon setje kleding voor na een WOD. Een robuuste tas met meerdere vakken zorgt dat frisse, schone gear gescheiden blijft van bezwete items die je tijdens je work-out hebt gedragen.
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7. Nike sport-bh's
Van klassieke racerback designs tot bh's met een hoge hals en sluiting aan de voorkant, er zijn talloze Nike sport-bh's met medium en complete ondersteuning die geschikt zijn voor high-intensity work-outs zoals CrossFit.
Zweetafvoerend materiaal is een essentieel kenmerk van CrossFit-bh's. Ga daarom op zoek naar een design met Nike Dri-FIT technologie. Kies voor een Nike Alpha bh voor een model met complete ondersteuning. Deze sport-bh's hebben kenmerken zoals vulling, verstelbare bandjes en geïntegreerde cups voor de meest gepersonaliseerde en comfortabele pasvorm.
Je kunt ook kiezen voor een bh met medium en complete ondersteuning, zoals de klassieke Nike Swoosh. Deze bh's hebben een strakke compressiepasvorm met brede bandjes en platte naden. Bij Swoosh bh's met complete ondersteuning helpen de gestructureerde ondersteuning en verstelbare borstband je borsten op hun plek te houden.
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8. Nike cadeaubon
Kies bij twijfel voor een Nike cadeautip waarmee je altijd goed zit: een cadeaubon. Cadeaubonnen zijn perfect als je weinig tijd hebt of niet weet wat je moet kopen. De CrossFitter in je leven kan zo zelf het beste cadeau uitzoeken. Stuur een Nike cadeaubon per e-mail of post óf geef 'm zelf.
Tekst: Emily DiNuzzo