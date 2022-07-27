Alles wat je moet weten over de beste yogamat van Nike

De Nike Mastery yogamat is bedoeld als ondersteunende ondergrond voor yogalessen op allerlei plekken — thuis, in het park of in de studio. De mat is 5 mm dik en gemaakt van natuurrubber die een slipvaste ondergrond met grip biedt.

Hij heeft ook een anti-geurconstructie om de frisse geur te behouden. (Opmerking: bekijk altijd de verzorgingsinstructies, voordat je een yogamat schoonmaakt. Je kunt het beste alleen de vlekken op de yogamat schoonmaken.)

Dankzij de lichte contructie van 1,5 kilo is de mat gemakkelijk te dragen. En als je hem uitrolt, is hij 68 x 200 cm.

Elke Nike Mastery mat is gemaakt van minstens 20% gerecycled materiaal en het is een mix van thermoplastisch polyurethaan (TPU) en natuurlijk steenrubber (lees meer over materialen die veel voor yogamatten gebruikt worden hieronder). Het TPE materiaal zorgt voor minder nare geurtjes en haalt wat grammetjes van het gewicht af, terwijl het natuurlijke rubber koel aanvoelt onder je handen en extra grip toevoegt.

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