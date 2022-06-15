Wat je het beste voor je work-out kunt eten, volgens een erkende diëtist

Het is meestal geen goed idee om hongerig aan je work-out te beginnen. Het gebrek aan brandstof kan je moe en prikkelbaar maken en bovendien voor kramp zorgen. Zo wordt je training een frustrerende bezigheid in plaats van iets waaraan je plezier beleeft. Als je voor je training iets wilt eten, zijn er een paar belangrijke dingen om op te letten.

Welke voedingsmiddelen je het beste als brandstof kunt gebruiken, en ook de timing van je maaltijden en tussendoortjes, hangt af van het type work-out en het doel dat je wilt bereiken. De energiebehoefte van iemand die een uur gaat powerwalken is bijvoorbeeld heel anders dan van iemand die een uur gaat trailrunnen. Met trailrunnen verbrand je meer energie dan met powerwalken. Dan wil je een snack (of maaltijd) die wat meer calorieën bevat en rijker aan voedingsstoffen is, zodat je lang energie houdt en er in je work-out vol voor kunt gaan.

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Andere factoren die belangrijk zijn voor het kiezen van de juiste snack voordat je gaat trainen zijn je leeftijd, geslacht, huidige eetpatroon en hoe actief je op dit moment bent. Voor sommige mensen is het helemaal niet nodig om iets te eten voor een work-out, terwijl anderen behoefte hebben aan een lichte maaltijd. Wat de juiste voeding is, verschilt enorm per persoon. Het kan daarom best even duren voordat je hebt uitgezocht wat voor jou de juiste brandstof is.

Of je nu 's ochtends vroeg, tussen de middag of 's avonds gaat trainen, met de juiste brandstof vergroot je de kans op een optimale work-out. Er is onderzoek gedaan naar trainen op een nuchtere maag, om vast te stellen of dit net zo goed (of beter) is als trainen wanneer je wat hebt gegeten. Volgens een review uit 2020 in het Journal of Sports Medicine is het geen goed idee om te vasten voordat je een high-intensity training gaat doen. Voor sommigen kan het goed uitpakken om een work-out van een uur (of korter) op een nuchtere maag te doen, maar als je work-out langer dan een uur duurt of heel intensief is, kun je last krijgen van vermoeidheid en slechtere prestaties als je niet eerst iets hebt gegeten.