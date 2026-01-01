Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Abierto • Cierra a las 10:00 p.m.

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Horario de la tienda

dom - jue: 10:00 a.m. - 9:30 p.m.
vie: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
sáb: 10:00 a.m. - 10:00 p.m.

Servicios

  • Rebajas en todo momento

    Rebajas en todo momento

    Ahorra a lo grande en todo momento en línea.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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