Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Abierto • Cierra a las 10:00 p.m.

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Horario de la tienda

dom - jue: 9:30 a.m. - 10:00 p.m.
vie: 9:30 a.m. - 3:00 p.m.
sáb: 10:00 a.m. - 11:00 p.m.

Servicios

  • Información sobre devoluciones

    Información sobre devoluciones

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos hechos en Nike.com o la Nike App.

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