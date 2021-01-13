Tazones de frutos del bosque con chía

Empieza el día entre semana con un superalimento sencillo y delicioso al que le encanta la variación. Esta receta fácil, repleta de energía y nutrientes, está lista para energizarte.



Las semillas de chía son pequeñas, pero poderosas, un superalimento sencillo repleto de nutrientes para llenarte de energía durante tu carrera o después de un entrenamiento de fuerza. Prepara una gran cantidad de estos tazones veganos de frutos del bosque con chía, endulzados naturalmente, para repartir porciones de lunes a viernes y ganarás 15 minutos a tu favor cada mañana.