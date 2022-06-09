Los mejores trajes de baño de una pieza Nike para mujer

Los mejores trajes de baño Nike de una pieza
Guía de compra
Desde colores divertidos hasta cortes y estilos únicos, conoce los mejores trajes de baño Nike de una pieza.
Si estás buscando un traje de baño de una pieza único y cómodo, estás de suerte. Los trajes de baño Nike de una pieza ofrecen diseños funcionales para el uso cotidiano en la playa o el entrenamiento en la piscina.
En la colección Nike Swim encontrarás recortes llamativos, estilos deportivos con más sujeción, opciones atrevidas con menos cobertura en la parte posterior y más.
Cómo escoger tu mejor traje de baño de una pieza
Antes de elegirlo, considera qué quieres obtener de tu nuevo traje de baño. Por ejemplo, si buscas un traje de baño que sea funcional para las vueltas de natación en la piscina, considera uno de una pieza con telas resistentes como el Nike HydraLock, que tiene un ajuste de compresión ligero para ofrecer sujeción durante las actividades acuáticas.
La colección Nike Swim tiene un estilo para cada tipo de cuerpo y propósito. A continuación, conoce los mejores trajes de baño Nike de una pieza para mujer.
1.Traje de baño con recorte: Nike Party Dots
Nike ofrece una variedad de estilos, colores y formas de trajes de baño con recorte. Hecho con 75% de materiales reciclados, el Nike Party Dots de una pieza ofrece una baja sujeción de busto, adecuada para las actividades acuáticas de bajo o nulo impacto como nadar y el surf de remo.
El traje de baño está forrado para ofrecer un mejor ajuste y cobertura, tiene un medio cierre frontal ajustable. Es de corte atrevido en la parte posterior y de pierna alta que llega arriba de la cadera. Al ponértelo, asegúrate de moverte hasta que encuentres el ajuste que buscas.
2.Traje deportivo con pierna de corte high: Nike Sneakerkini
Como lo dice el nombre, este traje de una pieza (y su detalle de agujetas en la parte frontal) está inspirado en los estilos icónicos del calzado deportivo Nike. El Nike Sneakerkini de una pieza y espalda en U está diseñado con pierna de corte high que llega arriba de la cadera y puede usarse para cualquier aventura en la playa o piscina este verano, desde descansar hasta dar vueltas nadando.
3.Para deportes acuáticos de alta intensidad: Nike HydraLock Sculpt
Para entrenamientos acuáticos intensos, el traje de baño Nike HydraLock Sculpt está diseñado específicamente para tener el mejor desempeño en el agua. El traje está hecho de tela HydraLock que se fija al cuerpo con un ajuste sencillo de compresión.
El traje HydraLock Sculpt viene con paneles laterales moldeados y alta sujeción en la parte superior del cuerpo. La sujeción resistente y las telas de alta tecnología garantizan que puedas nadar, jugar vóleibol de playa o hacer cualquier actividad costera sin que el traje de baño te distraiga.
4.Traje de baño llamativo: Nike Color Block
Este traje de una pieza es elegante y moderno con un diseño de bloque de colores que resalta. Ofrece baja sujeción para que realices cómodamente tus actividades acuáticas favoritas. El traje de baño tiene una parte de abajo atrevida, corte high en la pierna y está forrado para brindar una cobertura suave y con soporte.
5.Traje de baño sin tirantes: Nike Solid¿Quieres evitar las líneas de bronceado en los hombros? El Nike Solid Lace-Up Bandeau de una pieza te da la opción de quitarle los tirantes. Puedes usar los tirantes para nadar y después quitárselos para asolearte.
Este traje ofrece baja sujeción de busto y un cordón de ajuste regulable que se amarra en la parte posterior para mantenerlo fijo. Como muchos de los estilos Nike de una pieza, este traje de baño ofrece una cobertura atrevida en la parte de abajo y un corte high en la pierna.
Redacción: Claire Tak