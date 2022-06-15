Los mejores trajes de baño tipo short Nike para hombre

Si estás haciendo planes para ir a la playa con tus amigos, hacer tu rutina de natación en la piscina o probar un nuevo deporte acuático, necesitarás un excelente traje de baño tipo short. La colección Nike Swim ofrece una variedad de shorts para la natación para todas tus aventuras de temporada, con opciones en largos de 13, 18 y 23 cm y en una gran gama de colores y estampados.

Los trajes de baño Nike están confeccionados con telas de alto rendimiento que se adaptan a tus movimientos y se secan rápido, a la vez que brindan comodidad y cobertura. Descubre los cinco mejores estilos de trajes de baño Nike para hombre.

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