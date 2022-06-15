Los mejores trajes de baño tipo short Nike para hombre
Guía de compra
Desde shorts de playa clásicos hasta shorts cortos y coloridos, la colección de natación para hombre Nike ofrece trajes de baño tipo short para los días en la piscina o la playa.
Si estás haciendo planes para ir a la playa con tus amigos, hacer tu rutina de natación en la piscina o probar un nuevo deporte acuático, necesitarás un excelente traje de baño tipo short. La colección Nike Swim ofrece una variedad de shorts para la natación para todas tus aventuras de temporada, con opciones en largos de 13, 18 y 23 cm y en una gran gama de colores y estampados.
Los trajes de baño Nike están confeccionados con telas de alto rendimiento que se adaptan a tus movimientos y se secan rápido, a la vez que brindan comodidad y cobertura. Descubre los cinco mejores estilos de trajes de baño Nike para hombre.
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1.Para un mayor largo y comodidad con elasticidad: los shorts Volley de 23 cm
Los shorts Volley clásicos de Nike con una entrepierna de 23 cm brindan cobertura en todo el muslo y vienen en una variedad de estampados divertidos. La pretina elástica y el cordón exterior ofrecen una comodidad que se puede ajustar. Además, los detalles de diseño, como las aberturas en las piernas que ayudan a que los shorts se sequen más rápido y el forro integrado que agrega comodidad y soporte, hacen que esta prenda se destaque.
Encontrarás bolsillos a los laterales con bolsas de malla para que el agua se drene y un bolsillo con cierre que brinda almacenamiento adicional (solo recuerda sacar tu teléfono del bolsillo antes de saltar a la piscina).
2.Para ese largo perfecto: Shorts Volley de 18 cm
Si no te gustan los shorts de largo completo que llegan sobre las rodillas, pero quieres más cobertura de la que ofrecen unos shorts cortos, decídete por el traje de baño tipo short de 18 cm de Nike. Por lo general, estos shorts llegan hasta unos pocos centímetros sobre la rodilla, así que te puedes mover con libertad y comodidad sin mostrar mucha piel (si es que eso no te gusta). Como en la versión de 23 cm, estos shorts cuentan con un forro de malla, una pretina elástica, un cordón de ajuste exterior y unos bolsillos.
3.Para contar con versatilidad para todo el día: los shorts Hybrid de 23 cm
Con unos shorts híbridos Nike, puedes pasar cómodamente de estar en el agua a ir a comer. Los shorts híbridos de 23 cm Nike Merge cuentan con una pretina fija con un botón, un cierre y un cordón de ajuste interno, así que ofrecen el look de unos shorts cotidianos. Pero el material Dri-FIT, el interior de los bolsillos de malla y los detalles de perforaciones permiten que el agua se drene y ofrecen transpirabilidad, lo que hace de estos shorts una prenda ideal para las actividades en el agua.
4.Para conseguir una amplitud completa de movimiento: los shorts Volley de 13 cm
Los shorts Volley de 13 cm, el traje de baño tipo short más corto para hombre Nike, llegan aproximadamente a la mitad del muslo. Cuentan con ropa interior de malla integrada, una pretina elástica y bolsillos, incluido un bolsillo con cierre por contacto para guardar artículos pequeños imprescindibles.
5.Para la natación de alto rendimiento: traje de baño tipo jammer o ropa interior Nike
Los trajes de baño tipo jammer Nike están confeccionados para la natación de velocidad, con un diseño elegante que se adapta al cuerpo y que ayuda a reducir la resistencia en el agua. La tela Nike HydraStrong es duradera y resistente. Encontrarás un bolsillo frontal interno que ofrece soporte, costuras planas que evitan los roces y cordones para que puedas regular el ajuste.
Están disponibles en dos largos: uno que llega justo por encima de la rodilla y una opción más corta que llega a la mitad del muslo. Los trajes de baño tipo jammer Nike están confeccionados para resistir sesiones de natación largas en la piscina o para acabar tu siguiente triatlón.
Otra opción es probar un traje de baño tipo ropa interior. Como el jammer, el traje de baño tipo ropa interior Nike está confeccionado con tela HydraStrong y cuenta con un cordón interior, costuras planas y un forro frontal que mantiene todo en su lugar.
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Texto: Greg Presto