Los mejores polos Nike para hombre
Guía de compra
Ya sea que vayas al campo de golf, a la oficina o a una salida de noche, cuando la ocasión amerite una playera con cuello, los polos Nike tienen lo que necesitas.
Para disfrutar con estilo: Polos Nike Lifestyle
Desde los estampados audaces y florales hasta los colores brillantes y el diseño elegante y minimalista, los polos Nike Lifestyle no sacrifican la comodidad por el estilo. Cuentan con un ajuste amplio y con tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor.
Gracias a la mezcla de algodón y poliéster, el cuello no se enrollará en los bordes, la tela no se compactará y la playera no perderá su forma. Con una limpieza adecuada, el polo Nike Lifestyle mantendrá un look como si fuera nuevo, lavado tras lavado.
Para el campo de golf: Polos Nike Golf
Esta colección de polos de golf está disponible en una variedad de tonos, incluidos los clásicos. También hay opciones de ajuste slim, de manga larga y con mayor amplitud. Los polos de golf Nike cuentan con tecnología Dri-FIT para que mantengas la transpirabilidad y comodidad más allá del hoyo 18.
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Para la cancha: Polos Nike Tennis
Los polos de tennis Nike cuentan con mangas que te permiten hacer el swing, el saque y el voleo sin que la tela se frunza o que las costuras se jalen. La tela ligeramente elástica está diseñada para moverse contigo, ya sea que te agaches para levantar una pelota o que lances un tiro alto.
La tecnología Dri-FIT ayudará a mantener la frescura y la transpirabilidad al finalizar una serie larga, igual que cuando lo usaste por primera vez. Elige un polo de tenis en un color sólido llamativo o con una raya sutil en la manga. O decídete por el logotipo del toro característico de Rafael Nadal estampado en el pecho.
(Contenido relacionado: Ejercicios de tenis que pueden mejorar tu juego, según entrenadores)
Para la cancha: Polos Nike Tennis
Los polos de tennis Nike cuentan con mangas que te permiten hacer el swing, el saque y el voleo sin que la tela se frunza o que las costuras se jalen. La tela ligeramente elástica está diseñada para moverse contigo, ya sea que te agaches para levantar una pelota o que lances un tiro alto.
La tecnología Dri-FIT ayudará a mantener la frescura y la transpirabilidad al finalizar una serie larga, igual que cuando lo usaste por primera vez. Elige un polo de tenis en un color sólido llamativo o con una raya sutil en la manga. O decídete por el logotipo del toro característico de Rafael Nadal estampado en el pecho.
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Texto: Greg Presto