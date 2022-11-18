Los mejores polos Nike para hombre

Desde los estampados audaces y florales hasta los colores brillantes y el diseño elegante y minimalista, los polos Nike Lifestyle no sacrifican la comodidad por el estilo. Cuentan con un ajuste amplio y con tecnología Nike Dri-FIT para absorber el sudor.

Gracias a la mezcla de algodón y poliéster, el cuello no se enrollará en los bordes, la tela no se compactará y la playera no perderá su forma. Con una limpieza adecuada, el polo Nike Lifestyle mantendrá un look como si fuera nuevo, lavado tras lavado.